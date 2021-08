Hitro testiranje po novem plačljivo, cena testa od 10 do 12 evrov

Gostinci, učitelji, vzgojitelji, trgovci, zaposleni v zdravstvu in socialnovarstvenih zavodih. To so izjeme, za katere bo hitro testiranje brezplačno, vsi ostali pa bodo zanj od jutri dalje odšteli od 10 do 12 evrov.

Nekateri so mnenja, da bo to spodbudilo cepljenje: "Meni se zdi v redu, da so testi plačljivi. Mislim, da imamo čisto premajhno precepljenost. Če bo to pomagalo, da se bo šlo čim več ljudi cepiti, se mi zdi prav." "Ne more vsak plačevati 12 evrov na dva dni, to veliko stane. Zato mislim, da se jih bo več cepilo."

"Ljudje bi morali končno razumeti, da je precepljenost ključna in da bomo imeli brez tega zelo velike težave jeseni," pravi direktor NIJZ Milan Krek.

Kako bodo preverjali upravičenost brezplačnega testa?

Zaposleni v poklicih, kjer je pogoj PCT obvezen, bodo upravičenost brezplačnega testiranja morali dokazati. "Z ministrstva smo dobili navodila, da bomo upravičenost do brezplačnega testiranja morali preverjati na podlagi dokazila delodajalca, iz katerega bo razvidna podlaga do upravičenosti za brezplačno testiranje," pojasnjuje Sandra Možina iz Zdravstvenega zavoda Zdravje.

V mariborskem zdravstvenem domu, denimo, boste za hitro testiranje odšteli 10 evrov, v ljubljanskem zdravstvenem domu pa vas bo stalo 12 evrov. Plačilo bo tam sicer možno le z bančno kartico. "Cena testiranja na lokaciji Zdravstvenega zavoda Zdravje bo 10 evrov, na lokaciji, kjer izvajamo testiranje z mobilnimi timi 12 evrov, možno pa bo plačilo tako z gotovino kot s kartico," razlaga Možinova.