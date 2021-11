Bodo tudi zdravniki zahtevali višje plače?

Dejstvo, da je ministrstvo skoraj vsem zaposlenim v zdravstvu dvignilo plače, prezrlo pa je zdravnike, je, kot pravijo na sindikatu, priletelo kot klofuta na krvavečo rano. Želijo si več posluha, pričakujejo pa nadaljevanje začrtanega dela pri pripravi nove plačne zakonodaje, ki bi vključevala vse zaposlene v zdravstvu. Na nogah so tudi mladi zdravniki: "Naše plače niso bajne," pravijo. Vodja svetovalne skupine za covid-19 Mateja Logar pa opozarja: "To so problemi, ki jih bo treba reševati po koncu epidemije."