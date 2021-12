Brez panike zaradi omikrona, toda bodimo previdni in pripravljeni, sporoča Svetovna zdravstvena organizacija. Seznam držav, ki so potrdile to najnovejšo, močno mutirano različico virusa, se daljša, a za zdaj brez dokazanega smrtnega primera. Ali torej držijo predpostavke, da naj bi omikron povzročal milejši potek bolezni kot delta?

Maria Van Kerkhove iz Svetovne zdravstvene organizacije pojasnjuje: "Po prvih poročilih naj bi bila različica bolj blaga, vendar je še prezgodaj za takšne sklepe."

"Upam, da bo tako tudi v prihodnje. Vendar pa smo že prej videli, da se pri pojavu nove različice – tako pri alfi in delti –najhitreje razširi med ljudmi, ki se bolj mešajo v družbi. V Južni Afriki pa so bili to predvsem mlajši ljudje. Dejstvo, da je večina primerov blagih, verjetno odraža dejstvo, da se bolezen širi med sicer mladimi, zdravimi ljudmi," pravi Michael Ryan iz Svetovne zdravstvene organizacije.