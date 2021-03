Psihološke stiske povečale poseganje po alkoholu

Vse bolj jasno je, da bo epidemiji covida-19 sledila epidemija psiholoških stisk. Eno so nujni psihiatrični primeri, za katere je načeloma dobro poskrbljeno, saj lahko oseba nujno pomoč dobi takoj. Drugo pa so psihoterapije in te naj bi predstavljale večje težave, predvsem takrat, ko pomoč potrebuje več ljudi. Bojan Zalar, generalni direktor Psihiatrične klinike Ljubljana, je pojasnil, kako bodo reševali težave psiholoških stisk.

