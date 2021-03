Youtube izbrisal več kot 30.000 zavajajočih videoposnetkov o cepivih

Youtube je objavo videoposnetkov z napačnimi informacijami prepovedal oktobra. Kot pravijo, so v preteklem letu odstranili več kot 800.000 videoposnetkov zaradi napačnih informacij o koronavirusu. Pojasnili so, da so izbrisali tako posnetke o cepivih, kot tudi posnetke širše "medicinsko neutemeljenih" trditev o virusu.

Posnetki so vključevali informacije, da cepivo na primer povzroča smrt, neplodnost ali pa vsebuje tajni mikročip, ki naj bi ga vsadili prejemnikom. V zgodnjih fazah pandemije je bil YouTube sicer dom številnih teorij zarote o bolezni in celo lažnih trditev o neobstoječih "zdravilih".

Kljub prepovedi takšnih vsebin se YouTube in druga družbena omrežja še vedno borijo z iskanjem in brisanjem posnetkov z zavajajočimi informacijami.

So se družbena omrežja odzvala prepozno?

Od začetka pandemije so družbena omrežja prejela kritike, da so se prepočasno odzvala na škodljive dezinformacije, objavljene na njihovih platformah. V zadnjih mesecih so kritike usmerjene predvsem v širjenje laži o cepivih. Youtube je bil sicer običajno glede reševanja tovrstnih vprašanj pred ostalimi platformami, poročaBBC. A kot ugotavlja njihov novinar, ki je raziskal vpliv posnetkov, uperjenih proti cepivom, so ljudi prestrašili že davno pred to objavo.

Manjšina zavzetih aktivistov, ki po spletu širi informacije uperjene proti cepivom, uporablja vse bolj izpopolnjene taktike, ki platformam, kot je Youtube predstavljajo težave, zlasti pri iskanju in prepoznavanju tovrstnih vsebin.

Novinar je za BBC Panorama opravil preiskavo, ki je pokazala, da se ljudje pogosto ponašajo z zdravniškimi pooblastili, ki se kasneje izkažejo kot lažna. Z nepotrjenimi trditvami pa tako pri ljudeh vsebujejo pomisleke. Kot še pravi novinar, so bili tovrstni posnetki na platformah, ko je Youtube zelo uspešni, nekateri so dosegli tudi več tisoč naročnikov, številni se jih trudijo z objavami doseči tudi danes.