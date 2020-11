YouTube zaradi lažnih informacij blokiral Trumpu naklonjen kanal

Pizzagate je teorija zarote o pedofilskem obroču, v katerem sodelujejo člani ameriške demokratske stranke, ki delujejo iz picerije v Washingtonu, medtem ko 'QAnon verniki' menijo, da predsednik Donald Trump vodi tajno vojno proti pedofilskim elitam v vladi, podjetjih in medijih, ki častijo satana.

Začasna prekinitev predvajanja bo trajala en teden, v tem času pa ne bodo mogli objaviti novih videoposnetkov. Če bodo lastniki kanala želeli zaslužiti v prihodnosti, bodo morali prenehati širiti neresnične informacije. YouTube poskuša očistiti svojo platformo, prav tako pa je odstranil račune QAnon in pizzagate, poroča BBC .

YouTube je v izjavi za javnost glede OANN dejal, da so si v podjetju že na začetku pandemije prizadevali za preprečevanje širjenja škodljivih in napačnih informacij, povezanih s Covid-19. "Po natančnem pregledu smo iz OANN odstranili videoposnetek in kanalu izrekli opomin zaradi kršitve pravilnika o napačnih informacijah glede Covid-19. Tako smo prepovedali vsebino, ki trdi, da obstaja zdravilo."