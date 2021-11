Z analizo pokazal, kako ključno je cepljenje za potek epidemije

Cepljenje ključno vpliva na potek epidemije covida-19 v Sloveniji in je nujno potrebno za preprečitev preobremenjenosti zdravstvenega sistema. To so zaključki analize, ki jo je pripravil izredni profesor in doktor Janez Žibert. Za vse, ki ne verjamete v učinkovitost cepiv, je pripravil tudi scenarij brez cepljenja.

Izredni profesor in doktor Janez Žibert je pripravil podrobno analizo vpliva cepljenja na potek epidemije covida-19 v Sloveniji. Kot je v uvodu analize zapisal, je izvedena primerjava možnih potekov razširjenosti epidemije v Sloveniji glede na različne predpostavljene poteke cepljenja z dejansko situacijo poteka epidemije in cepljenja v Sloveniji v letu 2021. Kot pravi, je namen študije ugotoviti, kako učinkovito je cepljenje v boju z epidemijo na konkretnih podatkih epidemije v Sloveniji. Analiza je potekala od začetka 2021 do 1. decembra 2021, ko je v Sloveniji potekala glavnina cepljenja. V analizi je izvedena primerjava za dve obdobji, za obdobje od 1. januarja 2021do 1. junija 2021 in za obdobje od 1. junija 2021 do 1. novembra 2021. V prvem obdobju je potekalo cepljenje bolj intenzivno kot v drugem, v drugem obdobju pa se pojavi tudi nova različica delta virusa Sars-Cov2.

Štirje scenariji cepljenja Kot navaja avtor, obravnavajo štiri scenarije cepljenja in izvedejo primerjavo med scenariji glede na število potrjeno okuženih v teh obdobjih, bolnišničnih obravnav, obravnav na intenzivnih oddelkih in glede na število smrti. V prvem scenariju cepljenja predpostavljajo dejansko cepljenje, kot je potekalo do 1.11.2021. V drugem predpostavljajo, da cepljenja ni bilo, v tretjem pa, da poteka cepljenje počasneje kot dejansko, in sicer da do 1.11.2021 dosežemo v Sloveniji 0,7-krat manjši delež od dejanskega. V zadnjem scenariju pa predpostavljajo, da poteka cepljenje hitreje kot dejansko, in sicer da do 1.11.2021 dosežemo 1,3-krat večji delež od dejanskega. Po prvem scenariju, dejanskem cepljenju v Sloveniji, je bil skupni delež precepljenosti do 1.6.2021 20,92 % in skupni delež precepljenosti do 1.11.2021 52,89 %. V drugem scenariju (brez cepljenja) ne predvidevajo cepljenja, zato so vsi deleži enaki 0,0 %. V tretjem predvidevajo delež precepljenosti 0,7-krat manjši od dejanskega deleža, kar znaša za datum 1.6.2021 14,65 % in za datum 1.11.2021 37,02 %. V scenariju S4 pa predvidevajo večji delež precepljenosti, in sicer 1,3-krat večji od dejanskega deleža, kar znaša za presečni datum 1.6.2021 26,20 % in za presečni datum 1.11.2021 68,90 % oziroma približno 70 %.

Primerjavo scenarijev cepljenja so izvedli na krivuljah potrjeno okuženih, bolnišničnih obravnav, obravnav na intenzivnih oddelkih in smrti, in sicer za dve obdobji – od začetka 2021 do 1. junija in od 1. junija do 1. novembra.

Izračune scenarijev so naredili z razširjenim modelom SEIR, prilagojenim za modeliranje širjenja epidemije v Sloveniji. Gre za oddelčni epidemiološki model SEIR, nadgrajen z možnostjo modeliranja različnih potekov bolezni, z možnostjo modeliranja petih starostnih skupin in s posebno obravnavo cepljenih in necepljenih skupin populacije. Sodoben model se je uporabljal pri načrtovanju strategije cepljenja proti covidu-19 v ZDA. Model so natančno kalibrirali za prvi scenarij, kjer so uporabili dejanske podatke o cepljenju iz podatkov Covid-19 Sledilnika. Tako kalibriran model so potem uporabili za izvedbo ostalih treh scenarijev. Pri tem opozarjajo, da v model niso posegali z dodatnimi ukrepi, četudi bi bile kapacitete določenih količin presežene (npr. bolnišnice in intenzivni oddelki), saj bi tako izgubili neposredno primerjavo, kako cepljenje vpliva na razvoj epidemije.

icon-expand Krivulje števila dnevno potrjeno okuženih primerov za vse štiri scenarije cepljenja.

Kot navaja avtor analize, graf prikazuje potek krivulj števila dnevno potrjeno okuženih primerov za celotno obdobje modeliranja epidemije za vse štiri scenarije. Rdeča krivulja označuje scenarij brez cepljenja. Viden je izrazit vrh v avgustu 2021, kar ustreza pojavu delta različice virusa, podoben efekt je viden tudi pri scenariju manjše precepljenosti (tretji scenarij), kjer je vrh okuženih še vedno visok, vendar se pojavi kasneje, kar je neposredno povezano z vplivom cepljenja. Cepljenje namreč vpliva na efektivno reprodukcijsko število, zato se vrh zmanjša in pojavi kasneje, val pa traja dlje časa. Z zeleno krivuljo je prikazan četrti scenarij (povečano cepljenje), kjer lahko ugotovimo, da se v jeseni ne pojavi novi val epidemije, ampak se zamakne v zimsko obdobje na začetek leta 2022. Tudi to si lahko razlagamo s cepljenjem. Pri tem scenariju bi do 1.11.2021 dosegli približno 70-odstotno precepljenost. Tak delež očitno učinkovito preprečuje hitro širjenje virusa po populaciji, toda ker je precepljenost še vedno nižja od mejne precepljenosti za kolektivno imunost pri delta različici, se začne pojavljati novi val kasneje kot v ostalih treh primerih. Ta pojav lahko opazujemo v nekaterih evropskih državah, kjer se sedaj kljub visoki precepljenosti tudi pojavlja širjenje virusa. Velik vpliv različice delta Analiza je pokazala izredno velik vpliv pojava delta različice. Število potrjenih primerov se po simulacijah začne izrazito spreminjati v avgustu, zaradi pojava različice delta in s tem izrazitega povečanja efektivnega reprodukcijskega števila. Prav tako je analiza pokazala, da je bil učinek cepljenja precej večji v drugem obdobju, kar je pričakovano, saj smo v prvem obdobju dosegali dejansko precepljenost okoli 21 %, v drugem pa približno 53 %. Analiza je še pokazala, da bi v primeru brez cepljenja v drugem obdobju imeli 5,7-krat večjo pojavnost virusa, kot jo imamo dejansko, v primeru manjšega cepljenja 2,9-krat, v primeru večje precepljenosti (četrti scenarij) pa 87 % nižjo pojavnost pozitivnih primerov.

icon-expand Če se ne bi cepili, bi vrh v številu smrtnih žrtev dosegli v septembru. Po simulaciji bi dosegli v tem primeru kar150 smrti na dan. FOTO: Damjan Žibert