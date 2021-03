Z današnjim dnem prehajanje v rdeče regije in iz njih ni več dovoljeno

V obalno-kraški, goriški in koroški regiji, ki so glede na epidemiološko stanje znova obarvane rdeče, od danes spet velja omejitev gibanja na regijo. Nočna omejitev gibanja po vsej državi pa po novem traja od 22. do 5. ure. Verski obredi na prostem so številčno omejeni na enega udeleženca na 10 kvadratnih metrov.

icon-expand Gibanje v rdečih regijah je znova omejeno, kar pomeni, da prehajanje vanje in iz njih ni dovoljeno – razen za določene izjeme, ob tem pa je treba imeti pri sebi dokazilo in lastnoročno podpisano izjavo. FOTO: Bobo

Odlok o omejitvi gibanja med regijami, ki ga je vlada sprejela v sredo, določa tudi izjeme, ko posameznik lahko prehaja med rdečimi in drugimi regijami. Pri prehajanju pa mora imeti pri sebi dokazilo, s katerim izkaže upravičenost uveljavljanja izjeme, in lastnoročno podpisano izjavo.

Izjeme za prehajanje med rdečimi in drugimi regijami: 1. prihod na delo, odhod z dela in izvajanje delovnih nalog, 2. opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti, 3. odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje, 4. varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov ali če gre za izvajanje starševske skrbi in stikov z otrokom, 5. dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev ter zdraviliškega zdravljenja, 6. dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev, 7. dostop do storitev za nujne primere, 8. dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona, 9. dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami, 10. izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču za člane istega gospodinjstva, 11. potovanja oseb zavoljo tranzita čez statistično regijo iz prejšnjega člena, v sosednjo državo ali do svojega prebivališča v Republiki Sloveniji, 12. nujno vzdrževanje groba, pri čemer mora posameznik izkazati upravičenost z dokazilom o najemu groba ali drugim ustreznim dokazilom.

Čeprav v odloku ni izrecno navedeno, med izjeme za prehod meja rdečih regij spadajo tudi šolarji, ki se vozijo iz rdeče obarvanih regij v izobraževalne ustanove v druge regije. "Ob upoštevanju priporočil NIJZ je gibanje med drugim dovoljeno za prihod na delo, odhod z dela in izvajanje delovnih nalog. Ta izjema velja tudi za šolarje," so pojasnili na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

Prehajanje med regijami dovoljeno tudi z negativnim testom PCR ali HAT, ki ni starejši od 48 ur Prehajanje med rdečimi in drugimi regijami je dovoljeno tudi posamezniku, ki predloži negativni test PCR ali HAT (ta ne sme biti starejši od 48 ur) ali dokazilo o cepljenju proti covidu-19, s katerim dokazuje, da je od prejema drugega odmerka Pfizerjevega cepiva preteklo najmanj sedem dni, od prejema Moderninega cepiva najmanj 14 dni, od cepiva AstraZenece pa najmanj 21 dni. Prehajanje je dovoljeno tudi s potrdilom o pozitivnem testu PCR ali HAT, ki je starejše do 21 dni, a pri tem ni starejše od šestih mesecev, ter s potrdilom zdravnika, da je posameznik prebolel koronavirusno bolezen ter od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev. Za prehajanje med rdečimi in drugimi statističnimi regijami mora imeti posameznik pri sebi dokazilo, s katerim izkaže upravičenost uveljavljanja izjeme, in lastnoročnopodpisano čitljivo izjavo. Izjava sicer ni potrebna, kadar posameznik prehaja med statističnimi regijami na podlagi 1. in 3. točke. Dokazilo in izjavo mora posameznik na zahtevo pokazati uradni osebi organa, pristojnega za nadzor nad izvajanjem tega odloka, policistu oziroma občinskemu redarju.

Čeprav so se tri regije obarvale rdeče, pa razen prehajanja drugih omejitev ni. Tako ponekod ostajajo odprte tudi terase gostinskih lokalov, saj si želi vlada zasledovati učinke ukrepov, ki jih uvede, je v četrtek pojasnil minister za zdravjeJanez Poklukar. Kaj pa prehod čez mejo? Vstop v Slovenijo bo od danes mogoč le z negativnim izvidom PCR-testa. Ta test tudi edini velja za prekinitev karantene, dvolastniki ali najemniki zemljišča v obmejnem območju pa za prestop meje ne bodo več potrebovali negativnega testa, ki ni starejši od sedmih dni.

Oseba ob vstopu v Slovenijo ne bo napotena v karanteno na domu, če bo predložila: – negativni rezultat PCR-testa, pri čemer od odvzema brisa ni minilo več kot 48 ur in ki je bil opravljen v državi članici Evropske unije ali schengenskega območja ali pri organizacijah oziroma pri posameznikih v tretjih državah, ki jih Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) prepoznata kot ustrezne in so objavljeni na spletni strani NLZOH, – potrdilo o pozitivnem rezultatu PCR-testa, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šestih mesecev, ali potrdilo zdravnika, da je prebolela covid-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev, ali – dokazilo o cepljenju proti covidu-19, s katerim dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca BioNTech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali odmerka cepiva proizvajalca Moderna najmanj 14 dni oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni.

Glede zbiranja oz. druženja ter prireditev in shodov vlada ni sprejela nobenih sprememb. V vseh regijah je dovoljeno zbiranje do deset ljudi, prav tako so dovoljene prireditve in shodi do deset ljudi. S spremembami odloka o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode pa od danes velja omejitev števila oseb, ki kolektivno uresničujejo pravico do verske svobode na prostem, in sicer na enega udeleženca na 10 kvadratnih metrov ali več udeležencev, če gre za člane istega gospodinjstva. Strokovna skupina za covid-19, ki jo vodi Mateja Logar, pa naj bi, kot smo poročali včeraj, vladi lahko predlagala, da bi zaradi naglega širjenja epidemije in vse več bolnih v bolnišnicah od 1. do 12. aprila povsem zaprli državo. O tem smo povprašali Logarjevo. Na naše konkretno vprašanje, ali drži, da potekajo pogovori o tem, je odgovorila: "Glede na slabšanje epidemiološke situacije potekajo pogovori o nadaljnjih ukrepih."O teh bodo govorili že na srečanju s Pahorjem, ki bo, kot smo še izvedeli včeraj, to nedeljo.