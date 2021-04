Z drugim odmerkom AstraZenece bodo cepili 12 tednov po prejemu prvega

Iz Zdravstvenega doma Ljubljana so sporočili, da bodo vse osebe, ki so bile cepljene s prvim odmerkom cepiva AstraZeneca, na cepljenje z drugim odmerkom vabljene po 12-ih tednih od prvega cepljenja oziroma "skladno s strokovnimi priporočili NIJZ in Ministrstva za zdravje" . "Na cepljenje z drugim odmerkom cepiva AstraZeneca bodo osebe vabljene prek SMS-sporočila ali klica na stacionarni telefon," so še sporočili iz SD Ljubljana.

Številni strokovnjaki pod okriljem Eme so odločili, da starost, spol ali predhodno zdravstveno stanje niso dejavniki tveganja za nastanek redkih krvnih strdkov po cepljenju z AstraZeneco."Večina primerov se je zgodila pri posameznikih, mlajših od 60 let, in pri ženskah. Ker pa države cepivo uporabljajo različno, odbor ni zaključil, da bi bila starost in spol jasen dejavnik tveganja za te zelo redke stranske učinke," so pojasnili na Emi. Izpostavili so še, da so na splošno koristi cepiva še vedno večje od tveganj.

Za cepljenje v Sloveniji, kjer ta trenutek s cepivom AstraZenece cepijo starejše od 60 let, se nič ne spremeni, je sporočila vodja posvetovalne skupine za cepljenje Bojana Beović. "Zaenkrat bomo ostali pri pristopu, ki je trenutno v veljavi," je dejala.