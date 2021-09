S prepovedjo vpogleda v podatke o pacientu se ne da izogniti pogoju PCT

Ministrstvo za zdravje in Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) v zadnjih dneh prejemata večje število obrazcev za prepoved vpogleda v povzetek podatkov o pacientu. Ob tem pa opozarjajo, da vložitev izjave o prepovedi vpogleda v povzetek pacientovih podatkov nima nikakršnega vpliva na izpolnjevanje in preverjanje predpisanega pogoja PCT (preboleli, cepljeni, testirani). Opozorili so, da so na spletu zasledili napačne informacije o tem. Na to je že opozoril tudi informacijski pooblaščenec.

icon-expand Vložitev izjave nima vpliva na izpolnjevanje in preverjanje pogoja PCT. FOTO: Dreamstime Kot so v petkovem sporočilu za javnost pojasnili na ministrstvu za zdravje, so na spletu zasledili napačne informacije, da naj bi se posameznik z izjavo o prepovedi vpogleda v povzetek podatkov o pacientu izognil preverjanju izpolnjevanja pogoja PCT, kot ga predvidevajo veljavni odloki. Opozarjajo, da vložitev takšne izjave nima vpliva na izpolnjevanje in preverjanje pogoja PCT. Ministrstvo in NIJZ v zadnjih dneh prejemata večje število obrazcev za prepoved, zato o tem danes dodatno seznanjajo javnost. Pred nekaj dnevi je na tovrstne napačne informacije na spletu opozoril informacijski pooblaščenec. Kot je navedel, lahko pacient z izjavo o prepovedi vpogleda v povzetek podatkov o pacientu doseže (le), da izvajalcem zdravstvene dejavnosti, ki jih pacient določi, tehnično ne bo omogočen dostop do podatkov, ki se vodijo v centralni zbirki "povzetek podatkov o pacientih". Podlaga za vodenje Centralnega registra podatkov o pacientih, katerega del je "povzetek podatkov o pacientih", je sicer v zakonu o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva. icon-expand