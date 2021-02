Z letaki po Ljubljani širijo lažne novice o cepivih

Skupina "zaskrbljenih" državljanov je po Ljubljani in verjetno tudi drugod po nabiralnik začela deliti letake, ki govorijo o cepivih. Vsebina na njih je izmišljena, sklepi popolnoma neznanstveni, vprašanje pa je, kako učinkoviti bodo pri strašenju prebivalcev.

To je že druga akcija po večjih slovenskih mestih. Pred časom je Gibanje OPS delilo letake in trdilo, da je novi koronavirus zarota, da je vse skrbno načrtovana "plandemija", z namenom zasužnjevanja ljudi. V gibanju so pozivali k protestom, ki so bili 5. novembra 2020, isti dan kot nasilni izgredi, ki so se zgodili v večernih urah.

V njihovem besedilu je novi koronavirus prevara, laž, s katero bi si elite rade podredile svet. Gre za majhen prehlad, vse je laž. Pravzaprav so to neverjetne trditve, ki temeljijo na nekakšni psevdoznanosti in nimajo nobene podpore pri znanstvenikih po svetu. Prav tako predvidevajo, da ves svet složno sodeluje, da se Pjongjang, Washington, Moskva, Peking, Karači, Baku, Damask in preostali centri sveta brez kakršnih koli napak dogovarjajo za svetovno "plandemijo" po "volji elit". Tokrat je skupina ljudi po Ljubljani začela deliti letake o nevarnosti cepiv, s katerimi nas bodo cepili. Trdijo, da ne vemo, kako deluje cepivo v našem telesu, čeprav znanstveniki to dobro vejo, in do zdaj je bilo že milijone cepljenih, stranski učinki pa enaki kot pri drugih cepivih. Trdijo, da cepivo ne preprečuje težjega poteka bolezni, čeprav študije kažejo nasprotno. To igro o njihovih lažnih trditvah bi lahko nadaljevali do konca, a najbolj bizarna je trditev, da so v nekaterih študijah po cepljenju umrle mačke.

Ampak pozor – mačke niso umrle zaradi posledic cepljenja, ampak posredno – po njihovem cepivo olajša vstop virusa v celice, in ljudje, v tem primeru muce, umrejo hitreje. Trdijo, da niso bila opravljena predklinična testiranja, niti toksikološke raziskave,čeprav je bilo vse preverjeno.Trdijo, da cepivo mRNA spremeni genom, a ne razumejo osnovne razlike med vektorskimi in mRNA- cepivi, prav tako cepivo ne more spremeniti genoma. Pika. In želja po dokazih, da se to ne more zgoditi, je, kot da bi morali dokazati, da žaba ne more streti oreha. Trdijo, da jim ni treba razkriti sestavin cepiv,čeprav so jih, trdijo, da niso odgovorni za nepričakovane stranske učinke, a v EU to ne drži in jih lahko tožijo tako Unija kot države. Možnost, da preživite bolezen je 99,86%? Drži, če ste mlajši od 50 let. Kaj je njihov namen, kaj bi radi dosegli? Ker bodo z letaki najverjetneje dosegli starejšo populacijo, ki ne uporablja interneta in ne spremlja vseh študij, pojasnil strokovnjakov, razlag. Njihova želja je, kot kaže, ljudi prepričati o necepljenju. Na podlagi laži, zavajanj in prepričanja, da sami vedo več kot znanstveniki v več kot 200 državah sveta. Seveda vas na koncu pozivajo, da jim donirate denar. Na neznan račun, neznanega prejemnika.