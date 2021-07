Z maturantskega izleta v Španiji se vrača še ena skupina dijakov

CMT je sporočil, da je bilo že za sobotno skupino dogovorjeno, da se vsem 334 udeležencem izda odločba o karanteni, ki se lahko po petih dneh prekine z negativnim PCR-testom. "Identičen postopek velja za vse maturante, ki se iz Španije vračajo v naslednjih dneh," je za 24ur.com dejal vodja maturantskega oddelka pri CMT Matic Slabe. Odločba o karanteni naj bi torej veljala tudi za današnjo skupino dijakov z Gorenjske.

V Španiji so se epidemiološke razmere v zadnjih dneh občutno poslabšale, saj se je izrazito povečalo število novih okužb z novim koronavirusom, zlasti med mladimi. "V obdobju načrtovanja in ob začetku izvedbe potovanja je Španija spadala med evropske države, v katere so bila potovanja ob upoštevanju pogojev za prehajanje državnih meja v celoti dovoljena. Pri načrtovanju in izvedbi turističnih programov vse agencije sledimo evropskemu 'semaforju' držav, in če so potovanja na določeno območje glede na epidemiološke razmere mogoča in opredeljena kot varna, potem tovrstna potovanja agencije tudi izvajamo," pravi Slabe.