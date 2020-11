Z minki povezane primere odkrili v 6 državah, Velika Britanija s prepovedjo vstopov iz Danske

Primere novega koronavirusa, povezane s farmami minkov, so doslej potrdili v šestih državah, je sporočila Svetovna zdravstvena organizacija. Poleg Danske so to še ZDA, Italija, Nizozemska, Španija in Švedska. Britanska vlada pa se je odločila za prepoved vstopov v državo iz Danske, izjema so britanski državljani.

Iz Danske, ki velja za največjo proizvajalko krzna minka na svetu, so ta teden sporočili, da so pri minkih odkrili mutacijo virusa, ki se je prenesla na ljudi. S to različico virusa se je doslej v državi okužilo najmanj 214 ljudi. Med njimi jih je 200 iz pokrajine Severni Jutland, kjer je večina od 1100 farm minkov na Danskem. Zaradi tega so že odredili zakol vseh več kot 15 milijonov minkov v državi. PREBERI ŠE Mutacijo koronavirusa, ki ga prenašajo minki, na Danskem potrdili pri 214 osebah Odkrili so pet različnih skupin, povezanih z minki, pri čemer glavno skrb povzroča t. i. grozd 5, ki naj bi oslabil sposobnost tvorjenja protiteles in s tem tudi cepiva proti covidu-19. S sevom iz grozda 5 se je do zdaj okužilo 12 ljudi, pri čemer pa oboleli niso imeli hujših simptomov kot drugi. Strokovnjaki Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) so v petek sporočili, da za zdaj ni dokazov, da mutacija novega koronavirusa, povezana z minki, predstavlja večjo nevarnost za ljudi. icon-expand Po navedbah WHO je treba domneve, da mutirani sev oslabi sposobnost tvorjenja protiteles, zaradi česar bi bila cepiva, ki jih trenutno razvijajo znanstveniki, neučinkovita, še preučiti z ustreznimi raziskavami. Vodja odziva na pandemije pri WHO Mike Ryan je sicer poudaril, da je treba preprečiti prenos virusa z minkov na ljudi glede na to, da lahko virus mutira v teh živalih, še posebej na farmah, kjer jih živi veliko na majhnem prostoru. Velika Britanija s prepovedjo prihodov z Danske Britanska vlada se je prav zaradi mutacije virusa, ki so jo odkrili pri minkih, odločila za prepoved vstopov v državo iz Danske za vse nebritanske državljane, tudi če so le potovali preko Danske, poroča BBC. Britanski državljani pa se bodo morali ob prihodu z Danske izolirati za 14 dni, z njimi pa tudi člani njihovega gospodinjstva. icon-expand