'Z namestitvijo aplikacije za spremljanje stikov bi preprečili strožje teritorialno zapiranje'

S predlogom zakona se zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 določa vzpostavitev in zagotavljanje delovanja mobilne aplikacije za obveščanje oseb o stikih z okuženimi z virusom SARS-CoV-2. Predlog zakona določa, da je namestitev in uporaba mobilne aplikacije prostovoljna in brezplačna, razen v primerih, ko je posameznik potrjeno pozitiven na virus – v teh primerih si mora mobilno aplikacijo obvezno namestiti in vanjo vnesti naključno kodo, so po 22. redni seji sporočili z vlade. "V nasprotnem primeru bi mobilna aplikacija izgubila velik del svojega pomena."