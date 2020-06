Z novim koronavirusom okužen mariborski osnovnošolec

Kot poroča TV Slovenija, je mariborski tretješolec potrjeno okužen z novim koronavirusom. Gre za tretješolca z Osnovne šole Ludvika Pliberška. Okužbo so potrdili tudi na Mestni občini Maribor, trenutno pa poteka sestanek med vodstvom šole in predstavniki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), na podlagi katerega bodo infektologi in epidemiologi odločili, kako naprej in če bo kakšen oddelek ostal doma.

Kot so zapisali na spletni strani osnovne šole, je NIJZ opravil epidemiološko oceno tveganja, in ker so njihova navodila glede preventivnih ukrepov v celoti upoštevali, nevarnosti za druge učence ni. Zaradi varnosti so se odločili, da bosta razred in njihova razredničarka v karanteni. Navodila za izvajanje karantene bodo dobili tudi starši učencev. Vsi ostali osnovnošolci pa lahko ob upoštevanju preventivnih ukrepov v šolo še naprej normalno prihajajo. "Razumljivo je, da smo vsi zaskrbljeni, saj se le počasi navajamo na drugačen način življenja in dela, ki ga je povzročil virus in s tem postal del našega vsakdanjika,"je še zapisala ravnateljica Lidija Todorović. Zagotovila je, da bodo upoštevali vsa navodila in priporočila ter nadaljevali medsebojno obveščanje.

Trenutno na NIJZ pripravljajo obvestilo za starše, ki jih bodo tudi posamično telefonsko kontaktirali.