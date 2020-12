Z novim koronavirusom prekuženega od 4,16 do 4,40 odstotka prebivalstva

Na podlagi seroloških testov, ki so pokazali protitelesa, so v začetku maja, ko so prvič predstavili preliminarne rezultate, sklepali, da je v stik z virusom prišel vsak 30. prebivalec Slovenije oz. 66.000 oseb ter da je s 95-odstotno gotovostjo moč oceniti, da je prekuženega od dva do štiri odstotke prebivalstva.

Nacionalna raziskava, ki so jo opravili med 20. aprilom in 10. novembrom, je potekala v dveh fazah. V spomladanskem testiranju so prisotnost virusa ugotovili pri dveh od 1366 sodelujočih, ki so pristali na bris nosnega dela žrela. Medtem so na podlagi testiranja vzorcev krvi ugotovili protitelesa pri 41 preiskovancih oz. 3,11 odstotka sodelujočih.

Pozneje so to oceno popravili na podlagi raziskav o specifičnosti, torej točnosti seroloških testov. Novembra pa so vzorce krvi, odvzete v prvi fazi, dodatno testirali. Podatke so analizirali v dveh časovnih točkah – dan po zaključku testiranja in 14 dni pred začetkom testiranja. Na ta način so lahko zanesljivo ocenili spodnjo in zgornjo mejo ocene deleža ljudi v populaciji, ki je prišel v stik z virusom v tistem času. Tako so prišli do ocene, da je bila 2. maja spodnja meja prekuženosti 0,88 odstotka, 6. aprila pa zgornja meja 0,89 odstotka.

Druga faza raziskave je nato potekala šest mesecev, in sicer od 3. maja do 10. novembra.

V vmesnem obdobju so vse sodelujoče pri raziskavi klicali na tri tedne in preverjali njihovo zdravstveno stanje. Če so poročali o respiratornih simptomih in vročini, ob tem pa so simptomi kazali na okužbo z novim koronavirusom, so jim odvzeli bris. Nekateri sodelujoči so se tudi sami odločili za testiranje. 4. novembra je bil test pozitiven že pri 32 sodelujočih v raziskavi.