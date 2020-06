Z novim koronavirusom v Kopru okuženi trije dijaki, še 13 oseb v karanteni

Pri prvem dijaku so prisotnost virusa potrdili v ponedeljek, pri ostalih dveh pa v torek. V času, ko so bili omenjeni potencialno kužni, so bili tudi na več zabavah, je v izjavi za medije pojasnil epidemiolog koprske enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje Boris Kopilovič.

Vse okužene so anketirali in zaenkrat odredili karanteno 13 osebam, s katerimi so imeli visoko rizične, tesne stike. "Epidemiološka preiskava še poteka, tako da verjetno bo teh odrejenih karanten še več," je ocenil Kopilovič.

Kot je dodal, gre predvsem za sošolce oz. prijatelje omenjenih dijakov, s katerimi so se tesno družili na zabavah. "Te zabave, katerim smo priča, kjer je po 100, 200 ljudi skupaj na tesnem prostoru, niso najbolj primerne, saj se moramo zavedati, da je virus še vedno prisoten," je posvaril epidemiolog.

Na koprskem NIJZ sicer v zadnjih dneh zaznavajo večje zanimanje za samoplačniška testiranja, vendar Kopilovič pri tem kot glavni ukrep izpostavlja 14-dnevno karanteno: "Testiranje je lahko, če nekdo nima kliničnih znakov, v začetni fazi tudi negativno, pa potem vseeno zboli."

Dejstvo, da se pouk na šolah zaključuje, je po z vidika širjenja virusa lahko pozitivno, po drugi strani pa Kopiloviča skrbijo poletne zabave. "Bojim se, da bodo mladi na žurih še bolj izpostavljeni, kot bi bili recimo v šoli," je povedal.

V Kopru okuženi trije dijaki, dva ostajata v dijaškem domu