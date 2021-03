Z obmejnim testiranjem odkrili eno večjih žarišč na Goriškem

Mineva teden dni od uveljavitve odloka, da morajo tudi obmejni prebivalci, ki zaradi različnih delovnih obveznosti mejo prehajajo dnevno, ob prečkanju pokazati negativen test, ki ni starejši od enega tedna. Težav zaradi neinformiranosti skorajda ni več, za nove pa so poskrbeli z novimi urniki testiranj. Prav obmejna testiranja pa so odkrila eno večjih žarišč virusa na Goriškem. V novogoriškem samskem domu, kjer je nastanjenih več kot sto delavcev in študentov, so do zdaj potrdili osem okuženih.

