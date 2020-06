Z omejevalnimi ukrepi v Evropi preprečili več kot tri milijone smrti

Omejevalni ukrepi za zajezitev širjenja novega koronavirusa so v 11 evropskih državah preprečili okoli 3,1 milijona smrti, kaže študija Imperialnega kolidža v Londonu. Da so ljudje ostajali doma, je pomembno vplivalo na to, da je pandemija koronavirusa v Evropi bolj ali manj pod nadzorom, so ocenili britanski znanstveniki.

Raziskovalci, ki v boju proti novemu koronavirusa svetujejo tudi britanski vladi, so do teh ocen prišli na podlagi posebnega modela, kaj bi se dogajalo v Evropi, če ne bi bilo uvedenih nobenih ukrepov za zajezitev širjenja virusa. To pa so potem primerjali z uradnimi podatki Evropskega centra za nadzor bolezni (ECDC), ki so bili zbrani do 4. maja.

"Rezultati kažejo, da so glavni nefarmacevtski ukrepi - še posebej izolacija - pomembno vplivali na zmanjšanje prenosa okužbe," so poudarili avtorji študije, objavljene v zadnji številki znanstvene revije Nature.

Hkrati so predlagali vztrajanje pri omejevalnih ukrepih, da bi virus sars-cov-2 ostal pod nadzorom.

Preučevali so stanje v 11 državah – Nemčiji, Franciji, Italiji, Veliki Britaniji, Španiji, Belgiji, Avstriji, Danski, Norveški, Švedski in Švici. Glede na njihove ocene naj bi se v teh državah s koronavirusom okužilo med 3,2 in 4,0 odstotka prebivalstva. To pomeni, da se je okužilo od 12 do 15 milijonov ljudi.