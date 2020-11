Z razstavo protestniki 'predstavili škodo, ki jo premier povzroča na Twitterju'

Protestniško gibanje je tokrat pripravilo povsem drugačen protest. Javno razstavo, na kateri so, kot pravijo, ''predstavili škodo, ki jo povzroča Janez Janša s svojim povsem neodgovornim delovanjem na socialni platformi Twitter''. Razstavo so pripravili tudi v Mariboru, Celju, Izoli, Kopru, Slovenskih Konjicah, Slovenj Gradcu, Radovljici, Sežani, Mengšu in Piranu.

"Janez Janša v svoji javnih komunikacijah, predvsem z neumornim oglašanjem na Twitterju, vedno bolj dokazuje, da ima zamegljeno presojo, da je izgubil stik z realnostjo in ni sposoben opravljati odgovorne politične funkcije, še toliko manj voditi vlado RS", so v sporočilu za javnost zapisali v vseslovenskem protestniškem gibanju.

Protestniška razstava tvitov Janeza Janše-7 FOTO: Miro Majcen

Njegovi verbalni izbruhi in obračuni na Twitterju niso sicer nič novega, saj se jih poslužuje že več let, a je toliko bolj zaskrbljujoče, ko ta kanal v čedalje večji meri uporablja za usmerjanje svoje strahovlade in to v času, ko se soočamo z največjo zdravstveno krizo v zgodovini države, so opozorili. Dodali so, da bi se morala Vlada zdaj z vsemi močmi usmeriti v obvladovanje epidemije: "Predsednik vlade pa se zabava na Twitterju, kjer v svojem delovnem času žali in preganja drugače misleče, svoje tvite temelji na manipulacijah, paranoji, teorijah zarote, napadanju medijev, podžiganju strahu, netenju sovraštva in sejanju razdora".

Poudarili so, da njegova dejanja ne ostanejo neopažena in spregledana:"Četudi se zdi, kot da gre “le za tvite”, ne pozabimo, da gre za izjave osebe, ki predstavlja državo navznoter in navzven, ki ima najodgovornejšo politično funkcijo in bi s te funkcije moral delovati v interesu celotnega prebivalstva". Pri tem so spomnili na preuranjene čestitke Trumpu, ko rezultati volitev v ZDA še zdaleč niso bili znani.

"S tem je Janez Janša jasno dokazal, da v ospredje ne postavlja dobrobit države, mednarodni ugled, diplomacijo in dobre mednarodne odnose, ampak zgolj lasten ego in zavezništvo totalitarističnih voditeljev,"menijo v protestniškem gibanju. Twitter uporablja kot orodje za obračunavanje, manipulacijo in včasih tudi za sporočanje pomembnih političnih odločitev, so prepričani. Opozorili so, da je nesprejemljivo, da predsednik vlade epidemijo razglasi prek Twitterja. "Strahotno je, da prek Twitterja grozi javnim medijem RTV SLO, POP TV in STA. In popolnoma nesprejemljivo je, da predsednik vlade ta kanal izrablja za netenje sovraštva, za vulgaren in seksistični jezik, za žaljenje ljudi in za ustvarjanje razdora v tej družbi",sporočajo. Izračunali so, da predsedniku vlade tvitanje vzame do 38 odstotkov celotne aktivnosti.