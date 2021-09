Z vladnim odlokom o PCT-ju ni mogoče omejevati dostopa do sodišč

Sodni svet je namreč prejšnji teden na seji razpravljal o veljavnosti odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja (PCT) za zajezitev širjenja okužb z novim koronavirusom, ki med drugim zahteva izpolnjevanje pogoja PCT za stranke oziroma druge udeležence v postopkih in obiskovalce sodišč.

V sprejetem stališču so člani Sodnega sveta opozorili, da lahko ureditev sodišč v skladu z ustavo določa le zakon. Tudi omejevanje in določanje načina izvrševanja ustavnih pravic do sodnega varstva, do pravnega sredstva in javnosti sojenja je mogoče le z zakonom. Zato je vsakršno poseganje v ustavno in zakonsko ureditev položaja sodstva, sodnih postopkov in poslovanja sodišč s podzakonskimi predpisi, ki jih izdaja izvršilna veja oblasti, nedopustno, so zapisali.