Za ajdovskim Pipistrelom doslej najboljše poslovno leto

Lani je ta proizvajalec ultralahkih letal ustvaril za 32 milijonov evrov skupnih prihodkov. "Za nami je tudi najbolj dobičkonosno leto doslej, saj smo ga zaključili s 4,5 milijona evrov čistega dobička oziroma z dobičkom, ki je za 37 odstotkov večji kot dobiček leta 2019," je povedal direktor in solastnik Pipistrela Boscarol. Zaposlovali so tudi nove delavce, lani jih je prišlo osem. Letos pa bo delo zaradi novih proizvodnih zmogljivosti in povečanega obsega dela dobilo od 30 do 40 inženirjev v razvojnem delu Pipistrela. Boscarol je prepričan, da je bila odločitev za ogljično nevtralno oziroma električno letalstvo pravilna.

"Najbolj pa smo zadovoljni, ker imamo za razliko od naših konkurentov, ki imajo težave z naročili, že razprodane vse letošnje proizvodne kapacitete. Sedaj imamo 'sladke' glavobole, saj razmišljamo o tem, kako bomo lahko z reorganizacijo podvojili proizvodnjo, če bo to potrebno. Pospešiti želimo tudi projekte, ki jih izvajamo za tuje naročnike. Naše prepričanje je, da mora priti letališče bližje potnikom in ne obratno, potnik na letališče, to pa pomeni razvoj letalnikov z navpičnim pristajanjem in vzletanjem ter s hitrim letenjem med dvema točkama," je še poudaril.