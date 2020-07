Za aplikacijo namenjenih največ 40.000 evrov

Zakaj naročila niso objavili na spletnih straneh, minister odgovarja, da gre za evidenčno, in ne javno naročilo, zato objava na spletnih straneh in e-naročanju ni zakonsko zavezujoča. Je pa minister želel, da se naročilo objavi na spletnih straneh ministrstva. So pa objavo poziva napovedali vnaprej vsej zainteresirani javnosti, tako fakultetam kot gospodarski zbornici.

Minister za javno upravo Boštjan Koritnik je pojasnil, kako naj bi delovala aplikacija za spremljanje covida-19. Aplikacija temelji na odprtokodni nemški rešitvi, ki jo je Nemčija objavila na platformi github. To pomeni, da ne gre za obsežna in zahteva dela, ampak le za prilagoditev grafične podobe, prevod v slovenski jezik in prilagoditev slovenskim standardom varovanja osebnih podatkov.

Ker je obseg del majhen, na ministrstvu predvidevajo, da jih bo naročilo stalo največ 40.000 evrov, saj bo dobršen obseg dela prevzelo ministrstvo samo. Do zneska 40.000 evrov pa po besedah Koritnika ni potrebno javno naročilo, za evidenčno naročilo pa so dovolj že prejete tri ponudbe. Po zakonu je sicer dovolj že, da dokažeš skrb, da si želel pridobiti ponudbe, in ne dejanska pridobitev ponudb, je še pojasnil Koritnik."Zato smo bili pri tem projektu bolj transparentni od predvidenih zakonskih določil in so kakršni koli očitki na to temo zgolj posledica nepoznavanja zakonodaje," je dodal.

Aplikacija bo prostovoljna za vse, tudi za tiste, ki jim bo odrejena karantena ali so potrjeno okuženi s koronavirusom. "Na ta način želimo državljanke in državljane spodbuditi, da bodo aplikacijo uporabljali v čim večji meri, ter s tem razbremeniti slovenske epidemiologe in tudi zmanjšati potrebo po ukrepih, ki jih sprejema vladna strokovna skupina," je dodal Koritnik.

Poudaril je, da je za mirno jesen in počitnice ključno, da si čim več ljudi namesti to aplikacijo. Če bi pa se epidemiološka situacija jeseni ali pozimi drastično poslabšala, jim prejšnji teden sprejeta zakonodaja daje možnost, da pomagajo epidemiologom s tehnično rešitvijo tudi za tiste, ki jim je odrejena karantena in so okuženi. Zato na ministrstvu pripravljajo rešitve tudi v tej smeri.

"Glede na to, komu vse zaupamo osebne podatke in za kakšne namene uporabljamo tehnologijo, res ne vidim smisla, da je ne bi uporabljali tudi za boj proti novemu koronavirusu,"je dejal. Prepričan je, da bi k uporabi aplikacije nagovarjal kateri koli minister za javno upravo, ki bi prihajal iz trenutne opozicije."Zdravje ljudi ne sme biti predmet političnega in ideološkega obračunavanja. Je pravica vsakega državljana in dolžnost vsake vlade," je še dodal.

V naslednjih dneh bodo s specifikacijami seznanili tudi informacijsko pooblaščenko in jo prosili za mnenje in morebitne dopolnitve.

Koritnik je tudi pojasnil, da odprtokodne aplikacije uporablja že deset držav, tem pa naj bi se v kratkem pridružila tudi Hrvaška.

Spomnimo, da je ministrstvo za javno upravo objavilo poziv za oddajo ponudbe za prilagoditev mobilne aplikacije za obveščanje o stikih z okuženimi s koronavirusom. Ponudbe bodo zbirali do 12. ure v sredo, izbrali pa bodo ekonomsko najugodnejšo ponudbo, pri čemer bodo poleg cene upoštevali vsebino ponudbe, ki jo bodo točkovali, in reference podjetja.