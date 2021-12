Za božič potrdili 666 novih okužb, delež pozitivnih testov skoraj 31-odstoten

V času božičnega praznovanja so sicer veljale nekatere dodatne omejitve. Na božični večer so se tako lahko družila le do tri gospodinjstva naenkrat, starejši od šestih let pa so morali ob tem opraviti samotestiranje. "Najvarnejši način praznovanja božično-novoletnih dni je doma z ljudmi, ki živijo z nami. Potovanja in druženja z družino in prijatelji, ki niso člani našega gospodinjstva, lahko povečajo možnosti za prenos in širjenje okužbe z novim koronavirusom in tudi drugih prehladnih obolenj," ob božično-novoletnih praznikih opozarjajo na NIJZ.

Ob tem na inštitutu priporočajo, da se v času prazničnih dni ljudje za obiske odločijo le, če so zdravi in brez znakov okužbe dihal ali prebavil ter če so se zadnjih 10 dni uspeli osamiti in poskrbeti za čim manjše število stikov. To še posebej velja pri načrtovanih obiskih starejših in ranljivih. "Četudi smo bili na testu negativni ali smo okužbo že preboleli, upoštevajmo vse zaščitne ukrepe," svetujejo ob tem.

Prav tako priporočajo čim krajše obiske, na katerih naj bo istočasno čim manj ljudi, nošnjo zaščitnih mask med druženjem, skrb za higieno rok in vzdrževanje priporočene medsebojne razdalje ter druženje na prostem, če je to mogoče. "Oseba, ki pripravlja hrano in mizo za goste, naj ob tem nosi masko in si redno umiva roke," še opozarjajo ter dodajajo, da je pomembno tudi intenzivno zračenje prostorov.