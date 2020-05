Za čakanje na delo doslej izplačanih le okoli pet odstotkov predvidenih sredstev

Delodajalci so vloge predložili na podlagi prvega protikoronskega zakona za pomoč gospodarstvu in prebivalcem, novele tega zakona, ki je omilila pogoje za pridobitev subvencije ter med upravičence uvrstila humanitarne in invalidske organizacije, pa tudi manjša podjetja iz finančne ali zavarovalniške dejavnosti, ter zakona o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov.

Kot so pojasnili na zavodu, so po zadnjih podatkih prejeli 45.111 vlog delodajalcev za subvencioniranje nadomestila plače za zaposlene ne čakanju na delo zaradi poslovnih razlogov in višje sile (varstvo otrok, nezmožnost prihoda na delo zaradi odsotnosti javnega prometa ali zaprtja meje) za 266.426 zaposlenih.Za povračilo nadomestila plače za zaposlene, ki ne morejo opravljati dela zaradi odrejene obvezne karantene po odločbi ministra za zdravje, je medtem zaprosilo 979 delodajalcev za 1922 zaposlenih.