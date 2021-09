Za cepljene verjetnost dolgotrajnega covida pol manjša

Omenjena študija je pokazala, da je po polnem cepljenju proti covidu-19 za 73 odstotkov manjša verjetnost, da bo okužena oseba potrebovala bolnišnično zdravljenje. Verjetnost hujših simptomov bolezni pa je zmanjšana za skoraj tretjino oziroma 31 odstotkov.

Ekipa na King's Collegeu je prišla do teh izsledkov na podlagi preučitve podatkov, ki jih je več kot dva milijona ljudi med 8. decembrom lani in 4. julijem letos vneslo v aplikacijo UK Zoe Covid Symptom Study.

Okoli 6030 ljudi je navedlo, da so bili na testiranju za covid-19 pozitivni najmanj 14 dni po prvem odmerku cepiva in pred drugim odmerkom, medtem ko je bilo 2370 pozitivnih najmanj sedem dni po drugem odmerku.

Najpogostejši simptomi, kot so izguba vonja, kašelj, vročina, glavobol in utrujenost, so bili blažji in redkejši pri ljudeh, ki so bili cepljeni. Kihanje je bil edini simptom, ki je bil pogostejši pri cepljenih s prvim odmerkom kot pri necepljenih.

Pri starejših od 60 let, ki so bili polno cepljeni, je bilo pogosteje, da niso imeli nobenih simptomov kot tisti, ki niso bili cepljeni, je pokazala študija, ki so jo objavili v znanstveni reviji Lancet.

"Ugotovili smo, da se verjetnost obstoja simptomov 28 dni ali več po okužbi po cepljenju približno prepolovi z dvema odmerkoma cepiva. To nakazuje, da je pri polno cepljenih manjše tveganje za dolgotrajen covid-19, poleg tega da je že splošno potrjeno zmanjšano tveganje okužbe," so zapisali avtorji študije.

"Skoraj vsi posamezni simptomi covida-19 so bili pri cepljenih redkejši kot pri necepljenih in več ljudi med cepljenimi kot med necepljenimi je bilo povsem brez simptomov bolezni," so dodali.