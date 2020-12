Za cepljenje proti covidu-19 še letos predvidoma na voljo 10,5 milijona evrov

Kako bo potekalo cepljenje?

Zato so pripravili tudi prednostni seznam, kje bodo najprej začeli izvajati cepljenje. Gre za najbolj ogrožene skupine prebivalcev in pa kritične skupine za delovanje družbe. Najprej bi cepili zdravstvene delavce in sodelavce ter zaposlene in oskrbovance v domovih za starejše. Gre za skupaj okoli 70.000 ljudi. Ministrstvo za zdravje je julija ugotovilo, da bi se 55 odstotkov zaposlenih v domovih za starejše in 69 odstotkov stanovalcev v domovih cepilo proti covidu-19, je razvidno iz strategije, ki jo je pridobila STA.

Takoj za njimi bi bili do cepljenja upravičeni starejši od 60 let. Ti bi se cepili postopoma glede na dostopnost cepiva, najprej tisti stari 80 let in več, nato tisti stari 75 let in več ... in nato stari 60 let in več. Gre za okoli 550.000 ljudi, pri čemer bi starejši od 80 let prišli v poštev že za cepljenje s prvo skupino, če bo cepiv dovolj.

Nato bi prišli na vrsto kronični bolniki, mlajši od 60 let (bolniki z rakom, diabetesom, debelostjo, kroničnimi obolenji dihal, srca, ledvic, jeter, nevrološki bolniki, imunsko oslabljeni bolniki), gre za okoli 400.000 ljudi.

V četrti skupini so druge nujne službe, kot so denimo zaposleni v vzgojno-izobraževalnih zavodih (50.000 ljudi), policija (9000 zaposlenih), civilna zaščita (50.000 ljudi), vojska (9000 oseb), delavci v kmetijskem in živilskem sektorju, v prometu ...

Nato bi cepili še ostale prebivalce. Do cepljenja, katerega stroške bo krila država, bodo upravičeni vsi prebivalci Slovenije (stalno ali začasno prebivališče). Cepljenje bo brezplačno.