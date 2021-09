Za cepljenje skoraj 57 milijonov, Sloveniji tudi evropska sredstva za nakup testov

Največ prebivalcev se je sicer cepilo s cepivom podjetij Pfizer in BioNTech (z enim odmerkom 732.874, z dvema 617.873). Z enim odmerkom cepiva AstraZenece se je cepilo 166.566 prebivalcev, z dvema 154.957. Z enim odmerkom cepiva Moderne se je cepilo 97.034 prebivalcev, z dvema 90.061, medtem ko se je s cepivom Johnson&Johnson, za katerega je potreben le on odmerek, cepilo 118.942 prebivalcev, kažejo podatki na spletni strani NIJZ. Cepilo se je nekoliko več žensk kot moških. Sicer pa je cepljenih 46,9 odstotka prebivalcev Slovenije. Med regijami je največji delež cepljenih v Zasavju, kjer je z enim odmerkom cepljenih 58,2 odstotka, z dvema pa 51,6 odstotka. Najnižji delež cepljenih pa je v Obalno-kraški regiji, kjer je z enim odmerkom cepljenih 49,2 odstotka, z dvema pa 44,1 odstotka prebivalcev.

Med občinami je največji delež cepljenih (z enim odmerkom 70,9 odstotka) v Osilnici, najmanjši pa v občini Juršinci, kjer je z enim odmerkom cepljenih 32,4 odstotka. Največji delež precepljenih je v starostni skupini od 70 do 74 let, med njimi je z enim odmerkom cepljenih 82,9 odstotka prebivalstva. Več kot 70-odstotno precepljenost (z enim odmerkom) dosegajo v vseh starostnih skupinah nad 55 let, razen med starejšimi od 90 let. Najnižji delež cepljenih je med starimi od 25 do 29 let, še kažejo podatki NIJZ.

Slovenija med prejemnicami evropskih sredstev za nakup testov za novi koronavirus

Ukrep Evropske unije, da razdeli sredstva za nakup testov je skladen z napori izvajanja cepljenja proti covidu-19 in je del zaveze Evropske komisije, da bo podprla cenovno ugoden dostop do hitrega in natančnega testiranja za državljane, ki še niso bili polno cepljeni, še zlasti pa za tiste, ki se zaradi zdravstvenih razlogov ne morejo cepiti. Nepovratna sredstva, ki so zagotovljena s podporo instrumenta za nujno pomoč (Esi), bodo državam članicam omogočila, da zagotovijo teste za novi koronavirus. Sredstva, ki bodo posredovana prek nacionalnih organov, bodo služila različnim potrebam v različnih državah članicah, navajajo v Bruslju.