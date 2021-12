Za cepljenje svojih otrok proti covidu-19 se je odločilo 85,6 odstotka pediatrov

V anketi je sodelovalo skupaj 262 zdravnikov, med njimi jih ima 90 otroke v starostni skupini med 12 in 18 let, za katere cepljenje že poteka. "Rezultati kažejo, da v prednosti do sedaj dostopnega cepljenja otrok verjamejo tisti, ki dnevno skrbijo za bolne otroke in so se v veliki večini odločili za cepljenje lastnih otrok," so sporočili iz zbornice.

Desetina pediatrov svojih otrok ne namerava cepiti, neodločenih je bilo 4,4 odstotka.

Spletno anketo med pediatri v povezavi s cepljenjem njihovih lastnih otrok proti covidu-19 je izvedlo združenje za pediatrijo med 25. novembrom in 5. decembrom.