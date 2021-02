Za dnevne migrante negativen test za vstop v Avstrijo obvezen od srede

Za ostale ljudi, ki bodo želeli vstopiti v Avstrijo in ne sodijo med izjeme, bo še naprej obvezen negativen izvid testa na novi koronavirus, ki ne sme biti starejši od 72 ur. Prav tako ostaja obvezna desetdnevna karantena, ki pa jo je mogoče po petih dneh končati s predložitvijo negativnega rezultata testiranja na novi koronavirus. Testiranje je mogoče opraviti tudi 24 ur po prihodu v državo, kar velja tudi za dnevne migrante.

Izjema pri teh ukrepih velja za ljudi, ki prihajajo iz držav z nizkim številom okužb. Vendar pa tega kriterija ne izpolnjuje nobena od držav v avstrijski soseščini, navaja avstrijska tiskovna agencija APA. Edini članici EU, iz katerih je mogoče v Avstrijo vstopiti brez karantene, sta trenutno Grčija in Finska. Od evropskih držav pa to velja še za Norveško, Islandijo in Vatikan.

Odlok avstrijske vlade ob tem določa še dokumentacijo, ki jo potrebuje posameznik na službeni poti, da mu priznajo takšen status. Med drugim lahko to, da so na službeni poti, dokažejo s potrdilom delodajalca, potrditvijo naročila ali potrdilom o terminu razgovora za službo.