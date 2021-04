Za maturante predvidena izjemna prekinitev karantene s PCR-testom

"Matura v tem šolskem letu seveda bo," je dejala ministrica Kustec in dodala, da koledarja obeh matur ostajata nespremenjena. Predvidene so tudi nekatere druge prilagoditve, med drugim bodo lahko dijaki ob odreditvi karantene, ki je posledica stika z okuženo osebo, največ 24 ur pred maturitetno obveznostjo izvedli PCR-test in se mature vseeno udeležili. Maturanti, ki bodo v času opravljanja mature v spomladanskem roku imeli potrjeno okužbo z novim koronavirusom, pa bodo z ustreznimi dokazili imeli možnost opravljanja mature v jesenskem roku s priznavanjem za nazaj.

Kustečeva je pojasnila, da je na maturo prijavljenih nekaj več kot 17.000 dijakov in dijakinj, od tega nekaj več kot 10.000 na poklicno, okoli 7.000 pa na splošno maturo. Med njimi je 2106 poklicnih dijakov, ki opravljajo peti predmet, je dodatno pojasnil direktor Državnega izpitnega centra Darko Zupanc.

Koledarja obeh matur ostajata nespremenjena, kar pomeni, da se splošna matura za šolsko leto 20/21 začenja v torek, 4. maja, s pisanjem eseja iz materinščine, poklicna matura in osrednji del splošne mature pa v soboto, 29. maja, s pisnim izpitom iz angleščine. V torek, 4. maja, bo izpit pisalo 6624 kandidatov, je pojasnil Zupanc. "Za ta dogodek je vse še posebej dobro organizirano in pripravljeno," je dejal in pojasnil, da bodo na podlagi tega izpita lahko med potekom mature še kaj izboljšali. Rešitev, ki so jo dogovorili za dijake, ki bodo v času pisanja mature v karanteni, predvideva, da jo lahko prekinejo in k maturi pristopijo tisti z negativnim izvidom PCR testa na okužbo z novim koronavirusom, ki ne bo starejši od 24 ur, je pojasnil državni sekretar na ministrstvu za zdravje Franc Vindišar. Ti maturanti bodo maturitetne obveznosti opravljali v ločenih učilnicah pod nadzorom učiteljev, ki so covid-19 že preboleli oz. so bili ustrezno cepljeni. Šole jim bodo morale zagotoviti tudi ločene vhode in poti za dostop do učilnic. Vindišar je napovedal, da bo ministrstvo za zdravje izvajalce testiranj pozvalo, naj maturantom dajo prednost, da bodo pravočasno prišlo na vrsto. Testiranje bo zanje brezplačno, nanj pa se bodo lahko naročili prek izbranega osebnega zdravnika.

Med opravljanjem mature bo za maturante s prekinjeno karanteno potrebna tudi uporaba zaščitne maske, pri čemer za maturitetne obveznosti, ki bodo trajale manj kot dve uri, priporočajo uporabo kirurške maske, pri dalj časa trajajočih pa uporabo tipa FFP2. Glede maturantov, ki bodo v času spomladanskega roka mature okuženi in ki k maturi v tem roku ne bodo mogli pristopiti, pa je Zupanc povedal, da imajo rešitev, ki je tudi že preizkušena, in sicer da bodo po predložitvi dokazil imeli možnost opravljanja mature v jesenskem roku s t.i. priznavanjem za nazaj. Kustečeva je po Zupančevih besedah že sprejela ustrezne sklepe po protikoronski zakonodaji, da bo lahko državna komisija odločila odobritev opravljanja v jesenskem roku. Sicer pa so glede na vse vire in vzroke za širjenje okužbe z novim koronavirusom v maturitetnih krogih prepričani, da je sama izvedba splošne in poklicne mature razmeroma majhna dodana nevarnost za širjenje okužb, je dejal Zupanc. Matura je v Sloveniji že več kot 25 let zelo podrobno organizirani šolski podsistem, kjer je sledljivo praktično vse, sama matura pa je po mnenju Zupanca veliko manj rizična aktivnost, kot je izvajanje pouka v šolah. Pa tudi pouk v šolah po njegovih besedah najbrž ni eden glavnih virov širjenja okužbe.

Ravnateljem priporočajo, naj dan pred esejem, 3. maja, pouk organizirajo tako, da rizični kontakti ne bodo mogoči. "Zato smo resnično prepričani, da bo število dijakov v karanteni res minimalno. Karantena je mogoča zaradi okužbe v družinskih krogih, ne pa v šolskih prostorih," je še dodal Zupanc. 31. marca je bilo v 4. letnikih v 187 srednjih šolah 75 okuženih in 1.311 dijakov v karanteni. Predvčerajšnjim, 19. aprila 2021, je bilo v 4. letnikih v 187 srednjih šolah samo 27 okuženih in 199 dijakov v karanteni. Stanje v drugi polovici letošnjega aprila in napovedi za mesec maj niso primerljive s covidno situacijo v istem času lani. Lani so bile v tem času šole zaprte za vse dijake, tudi za zaključne letnike. Učitelji še v mesecu maju nismo smeli biti v šolah, je pojasnil Zupanc. "Število okuženih je že sedaj zelo majhno, na vsaki sedmi gimnaziji eden! Vsako leto, tudi ko ni epidemije, se po prvomajskih praznikih nekaj maturantov poškoduje ali jih zboli. Zato gredo na maturo jeseni. Letos se bo okuženim opravljanje mature jeseni priznalo 'za nazaj',"je še pojasnil Zupanc.

Maturante uvrstili v prednostno skupino za cepljenje Na osnovi pobude Državne izpitne komisije za splošno maturo, ki je bila podprta tudi s pozivom ravnateljev gimnazij, smo predlagali uvrstitev maturantov in zaposlenih v četrto prednostno skupino Nacionalne strategije cepljenja proti covidu-19, je dejal Vindišar.Pojasnil je, da je cilj zmanjšati možnost širjenja okužb in dodatno psihično obremenitev za maturante.

Zaščita po cepljenju se vzpostavi po prejemu cepiva proizvajalcev Pfizer in BioNTech najmanj 7 dni po drugem odmerku (28 dni po prvem), po prejemu cepiva proizvajalca Moderna po najmanj 14 dneh, po cepivu AstraZenece pa 21 dni od prejema prvega odmerka. Izbira cepiva ne bo možna, kar velja tudi za ostale prebivalce, je dejal Vindišar. Cepljenje bo potekalo v petek, 23. aprila, tako da bodo maturantje pred glavnim delom mature že zaščiteni."Treba je poudariti, da je cepljenje le eden od ukrepov za omejitev širjenja virusa,"je še dejal in maturante pozval, naj se držijo vseh ukrepov – nošenje mask, uporaba razkužila in zračenje prostorov.