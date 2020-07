Za opremo za zdravstvo skoraj 39 milijonov evrov evropskih sredstev

Za kohezijsko regijo vzhodna Slovenija bo namenjenih 23,19 milijona evrov, za kohezijsko regijo zahodna Slovenija pa 15,46 milijona evrov.

Namen projekta je zagotoviti ustrezno opremljene prostore javnih zdravstvenih zavodov, v katerih bo mogoče varno delo z bolniki, ki imajo blage znake okužbe z novim koronavirusom, in zdravljenje najbolj kritično obolelih. V okviru projekta bo zagotovljena tudi ustrezna zaščitna oprema za zdravstveno osebje.

Ključni cilji projekta so ureditev in priprava ustreznega delovnega okolja za obravnavo zdravljenja pacientov s covidom-19, zagotovitev učinkovitega ukrepanja zdravstva v času pandemije, zmanjšanje vpliva pandemije na obolevnost in umrljivost prebivalstva, zagotovitev pravočasnega in učinkovitega izvajanja javnozdravstvenih preventivnih ukrepov, zagotovitev čim bolj nemotenega delovanja zdravstvene oskrbe in normalnih pogojev za delo osebja, zagotovitev kakovostnih storitev in njihovo varnost ter dostopnost in enake možnosti za zdravljenje.

Projekt bo izvajalo ministrstvo za zdravje.