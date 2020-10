Mnenje NIJZ vas bo stalo 30 evrov, odgovor pričakujte v osmih dneh

Prireditve z udeležbo nad 10 in do 500 ljudi pa so možne le v primeru pozitivnega mnenja NIJZ in brez zakusk, o tem pa morajo zagotavljati minimalno varnostno razdaljo med osebami in spoštovati priporočila NIJZ. Odločitev je vlada sprejela v četrtek, veljati pa je začela danes.

Novi odlok, ki omejuje zbiranje na 10 ljudi, velja za zbiranje na javnih krajih in vseh drugih prostorih, vključno z zasebnimi. Zbiranje do 10 ljudi je dovoljeno samo, če je mogoče zagotoviti minimalno varnostno razdaljo v skladu z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Na NIJZ so tako začele deževati vloge za izdajo pozitivnega mnenja. To je po novem namreč treba pridobiti tudi za organizacijo porok, pogrebov, piknikov, rojstnih dni, taborov, delavnic, cerkvenih obredov, poslovnih dogodkov, seminarjev, in podobnih prireditev, če se jih udeležuje več kot deset oseb, navajajo na spletni strani vlade.

Poleg verskih obredov, družinskih svečanosti in pogrebov, je soglasje NIJZ treba pridobiti tudi za kongrese, zbore političnih strank, sindikatov, verskih skupnosti in društev, ali so zborno delo šol in drugih oblik izobraževanja, če se organizirajo v zaprtih prostorih. Soglasje je treba pridobiti tudi za zbiranja v zvezi z opravljanjem funkcije poslanca ali občinskega svetnika v zaprtih prostorih (denimo srečevanje z volivci v poslanski pisarni) in spontane ulične nastope. Prav tako se morajo po pozitivno mnenje NIJZ obrniti študenti, dijaki in učenci, če pripravljajo dogodek v mejah hišnega reda v šolskih prostorih.

Za zagotovitev in spoštovanje ukrepov iz odloka je odgovoren organizator, nadzor pa opravljajo pristojni inšpektorati in policija.

Novi odlok ob tem ne posega v že izdana mnenja, so dodali. " Opozarjamo pa, da je NIJZ organizatorja ob izdaji pozitivnega mnenja za izvedbo javne prireditve med drugim izrecno, pisno opozoril, da je v zaprtih prostorih potrebno pravilno nošenje mask oziroma druge zaščite nosno-ustnega predela ," so zapisali na spletni strani. Vse organizatorje so tudi pozvali k spremljanju morebitnih sprememb v odlokih vlade. To pomeni, da že izdano pozitivno mnenje v delu, ki se nanaša na strežbo oz. pogostitev s hrano, od danes ne velja.

Ker NIJZ ne bo utegnil podati vseh potrebnih mnenj takoj, so na spletni strani danes pojasnili, da vsi organizatorji, ki od danes do torka pripravljajo javni shod, prireditev ali druge oblike zbiranja, za katere se zakon o javnih zbiranjih ne uporablja in do sedaj niso potrebovali soglasja NIJZ, tega ne potrebujejo niti sedaj. Ob tem morajo zagotoviti spoštovanje higienskih priporočil NIJZ, na dogodkih pa ne sme biti organizirana strežba oz. pogostitev s hrano.

Do 10 udeležencev se lahko zbere tudi brez pozitivnega mnenja NIJZ, če so izpolnjeni pogoji, ki jih predpisuje NIJZ.

S pozitivnim mnenjem NIJZ so do s 500 udeleženci dovoljene lutkovne, gledališke, operne in kino predstave, če jih organizatorji pripravljajo kot redno dejavnost. Podobno so dovoljeni tržnice in sejmi kot gospodarske dejavnosti v sklopu delovanja družbe v svojih poslovnih prostorih. Naštetih kulturnih prireditev in sejmov ni treba prijaviti policiji.

Splošne omejitve iz odloka pa ne veljajo za redne občinske seje, občne in druge zbore, ki predstavljajo način dela državnih organov in organov lokalnih skupnosti. Kot so ob tem dodatno pojasnili na vladni spletni strani, tudi za gostince ne veljajo omejitve, če se gostinska dejavnost izvaja kot redna dejavnost gostinskega obrata. Ob tem mora gostinec spoštovati vsa priporočila NIJZ.

Pojasnili so tudi dilemo glede izvajanja športnih treningov in tekem. Če se ti izvajajo v okviru redne dejavnosti društva ali kluba, velja omejitev do 500 ljudi ob pozitivnem mnenju NIJZ in spoštovanju priporočil. Do 10 udeležencev pa se lahko zbere tudi brez pozitivnega mnenja NIJZ, če so izpolnjeni pogoji, ki jih predpisuje NIJZ, kot so minimalna varnostna razdalja med ljudmi in razkužila.