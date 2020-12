Za 'varen zagon' v EU potrebna 60-odstotna precepljenost. Objavili slovensko strategijo

Glede varnosti cepiva vlada poudarja, da bodo dovoljenje za promet v EU dobila le cepiva, ki bodo varna in učinkovita.

Kje pa se bo možno cepiti? V prvi fazi, ki naj bi predvidoma trajala prve tri mesece prihodnjega leta, se bo cepljenje izvajalo s pomočjo cepilnih centrov in mobilnih cepilnih enot. Druga faza, ki naj bi zajemala predvidoma druge tri mesece prihodnjega leta, predvideva povečanje števila cepilnih centrov, saj naj bi bilo takrat na voljo že več cepiva, tretja faza, ki naj bi nastopila z drugo polovico prihodnjega leta, pa predvideva cepljenje pri osebnih zdravnikih.

Najprej bodo sicer k cepljenju povabljeni zaposleni v zdravstvu, zaposleni v DSO in drugih SVZ ter njihovi oskrbovanci, ranljivi prebivalci zaradi starosti in kronični bolniki, zaposleni v kritični infrastrukturi (delavci v šolstvu, policiji, pri gasilcih in v drugih javnih službah, pomembnih za delovanje družbe). Več kot bo na voljo odmerkov cepiva, bolj pa se bo nato širil krog na vse prebivalce.