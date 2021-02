Za podelitev koncesije izbranih 11 domov za starejše

Tri ponudbe je poslalo podjetje SeneCura, komisija pa je ponudbe za domove v Rušah, Šentjerneju in Mislinji uvrstila na četrto, peto in šesto mesto. V domovih napovedujejo po 150 mest za starejše, skupaj gre za 450 postelj. Avstrijsko podjetje SeneCura namreč v Sloveniji gradi več novih domov za starejše.

Komisija pa je predlagala tudi dva domova podjetja Comett domovi, in sicer v Šenčurju in v Kranjski Gori. V Šenčurju bo podjetje starejšim predvidoma zagotovilo 157 prostih mest, v Kranjski Gori, kjer podjetje že upravlja z Domom Viharnik, pa 30 ležišč.

Na zadnji mesti sta se uvrstila Dom Lipa, družba za socialnovarstvene dejavnosti, in SPIK ING. Prvi je na razpis prijavil ponudbo za 70 namestitev za starejše v domu v Štorah, drugi pa 150 postelj v domu na Hajdini.

Na razpis je prispelo 21 ponudb, komisija je pozitivno mnenje izdala petnajstim

Javni razpis za podelitev koncesij za institucionalno varstvo za starejše je bil objavljen 19. junija. Rok za oddajo ponudb se je iztekel 1. oktobra, ponudbe pa je komisija odprla 5. oktobra.

Na razpis je prispelo 21 ponudb, med njimi so bile tri ponudbe nepopolne. Preostale ponudbe je pregledala strokovna komisija, ki je za 15 ponudb izdala pozitivno mnenje, za dva programa je izdala mnenje s pridržkom, en program pa je ocenila negativno.

Pri točkovanju ponudb je komisija upoštevala lokacijo ponudnika, njeno dostopnost in umeščenost v prostor, pokritost potreb po institucionalnem varstvu v upravni enoti ponudnika, ceno storitve, pravnomočnost gradbenega dovoljenja in kakovost programa storitev. Pri tem so imeli prednost ponudniki, ki nudijo izvajanje storitev po sodobnih konceptih dela, omogočajo bivanje v manjših enotah, zagotavljajo enoposteljne sobe in so urejeni tako, da preprečujejo širjenje okužb. Preverjali pa so tudi, ali ponudnik nudi varovane oddelke po zakonu o duševnem zdravju ter storitve za stanovalce z demenco in sorodnimi stanji.

O zaključku razpisa je sicer na današnji vladni novinarski konferenci spregovoril tudi minister za delo Janez Cigler Kralj. "Gre za pomemben korak, ki kaže, da v epidemiji covida-19 nismo pozabili na sistemske korake naprej na področju oskrbe za starejše. Temu bodo sledili se številni drugi," je napovedal. Dodal je še, da so v proračunu za gradnjo domov za starejše namenili 30 milijonov evrov, prizadevali pa si bodo tudi za pridobitev evropskih sredstev.