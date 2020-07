'Za popolno osamitev okuženih nimamo ne primernih prostorov ne dovolj kadra'

Skupnost socialnih zavodov Slovenje je na ministrstvo za delo in zdravstveno ministrstvo poslalo dopis, v katerem zahtevajo zagotovitev zunanjih enot za osamitev obolelih s koronavirusom. Kot opozarjajo, je po trenutno veljavni zakonodaji za obolele obvezna popolna osamitev, ki se mora, brez izjeme, izvesti v pooblaščenem zdravstvenem zavodu, v posebnem prostoru z zagotovljeno visoko stopnjo varnosti za preprečitev širjenja okužbe.

Tukaj pa nastopi težava, opozarjajo, saj večina socialnovarstvenih zavodov in varstveno delovnih centrov nima osnovnih prostorskih, tehničnih, kadrovskih in drugih virov za izvajanje popolne in učinkovite osamitve oseb, okuženih s koronavirusom, niti ne gre za pooblaščene zdravstvene zavode, kot to zahteva veljavna zakonodaja. "Prisila, da socialnovarstveni zavodi in varstveno delovni centri vzpostavijo tako imenovano sivo in rdečo cono, je torej v nasprotju s trenutno veljavno zakonodajo," poudarjajo.

"Vlada Republike Slovenije je 7. julija 2020 izdala Odredbo o začasnem ukrepu prepustitve nastanitvenih objektov zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni covid-19, ki v nasprotju z zakonodajo predvideva osamitve na domačem naslovu in v socialnovarstvenih zavodih," na kar podpisniki ne morejo pristati, pojasnjujejo in zahtevajo, da se odredba v tem delu spremeni.