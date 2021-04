Za prebolevnike namesto dveh le en odmerek cepiva

Kot je znano, spremenjena strategija vključuje tudi prednostno cepljenje maturantov in zaposlenih, ki neposredno sodelujejo pri izvedbi mature ter še niso bili cepljeni. Cepljeni bodo v petek, 23. aprila. Cepljenje je po novem omogočeno tudi staršem posebej ranljivih, kronično bolnih otrok. Sicer pa se nadaljuje cepljenje starejših od 60 let in kroničnih bolnikov, ki so starejši od 18 let.

V Sloveniji imamo trenutno na voljo tri cepiva. Cepljenje se pri vseh dostopnih cepivih opravi z dvema odmerkoma (torej če še niste preboleli covida-19); priporočen presledek med odmerkoma je pri cepivu Pfizer/BioNTech (Comirnaty) 3 tedne, pri cepivu Moderna 4 tedne in pri cepivu AstraZeneca (Vaxzevria) 12 tednov. Cepivi AstraZeneca (Vaxzevria) in Moderna sta registrirani za uporabo pri osebah starih 18 let in več, cepivo Comirnaty (Pfizer/BionTech) pa je registrirano za osebe, stare 16 let in več.