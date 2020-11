Za prestop meje s Hrvaško odslej potrebujete negativen test na covid-19

Hrvaška bo od jutri do 15. decembra zaostrila ukrepe za vstop v državo za potnike, ki ne prihajajo z zelenih območjih Evropske unije, torej tudi Slovenije. Zanje bo obvezen negativen test na covid-19. Izjeme bodo čezmejni in zdravstveni delavci ter potniki v tranzitu in tisti, ki ne bodo ostali na Hrvaškem več kot 12 ur. Hrvaška vlada je sicer predlagala tudi uvedbo denarnih kazni za kršitelje ukrepov proti covidu-19 in pripravila nov paket pomoči gospodarstvu.

Hrvaški notranji minister Davor Božinović je na vladni seji povedal, da je nacionalni štab civilne zaščite danes sprejel odločitev o vnovični začasni omejitvi vstopa na Hrvaško. Odločitev je bila danes objavljena v uradnem listu, velja pa od torka, poroča portalIndex.hr. Kot je pojasnil minister, bodo morali vsi potniki, razen tistih, ki prihajajo z zelenih območjih EU, imeti ob vstopu na Hrvaško negativen PCR test, ki ne bo starejši od 48 ur. V nasprotnem se bodo morali testirati pri vstopu v državo in biti v samoizolaciji, dokler ne bo njihov test na okužbo negativen. Pri tem je spomnil, da je trenutno edina zelena regija v EU otok Fasta na Finskem. Izjeme so čezmejni in zdravstveni delavci ter potniki v tranzitu in tisti, ki ne bodo ostali na Hrvaškem več kot 12 ur.

icon-expand Hrvaška jutri zaostruje ukrepe za vstop v državo. FOTO: Miro Majcen

Predlagajo kazni za kršitelje Hrvaška vlada je danes v nujni parlamentarni postopek poslala tudi spremembe zakona o zaščiti prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi. Za državljane, ki ne bodo spoštovali ukrepov, kot je nošenje zaščitne maske, je predlagala kazen v višini 500 kun (67 evrov). Če bo posameznik plačal kazen na kraju dogodka, bo znašala 250 kun (33,5 evra). Za pravne osebe, ki bodo kršile ukrepe, bi po vladnem predlogu kazen znašala med 10.000 in 40.000 kun (med 1335 in 5340 evrov), je na seji vlade zakonski predlog predstavil minister za zdravje Vili Beroš.Med 5000 in 10.000 kun (667 in 1335 evrov) kazni pa predvidevajo za odgovorne osebe v podjetjih in obrtnike, kot tudi za državljane, ki bodo na svoji zasebni posesti omogočali dogodke, ki so v nasprotju z ukrepi. Kot nov ukrep nameravajo v zakon uvrstiti tudi obvezno pravilno uporabo zaščitnih mask ter omejevanje javnih shodov in dogodkov, kot tudi zasebnih družabnih dogodkov, je še povedal Beroš. Premier Andrej Plenković, ki je sejo vodil na daljavo iz samoizolacije, je izpostavil, da so sankcije potrebne zaradi določenega števila neodgovornih posameznikov, ki ogrožajo zdravje drugih. Nov paket pomoči gospodarstvu Povedal je, da je vlada pripravila tudi nov paket pomoči gospodarstvu v višini 2,1 milijarde kun (280 milijonov evrov). Pojasnil je, da bodo nadaljevali z izplačilom plač v višini 4000 kun (534 evrov) za delavce v podjetjih, ki so v težavah zaradi ukrepov. Tem podjetjem nameravajo kriti tudi del stalnih mesečnih stroškov, če bodo imeli najmanj 60 odstotkov manj prometa kot v enakem obdobju lani. Napovedal je tudi posebna covidna posojila, ki jih bodo z epidemijo prizadetim podjetjem omogočale državne finančne agencije. V Zagrebu so sicer danes protestirali gostinci ter zaposleni v telovadnicah in stavnicah, ki so prejšnjo soboto morali zapreti svoja vrata zaradi ostrejših ukrepov. Pred poslopjem finančnega ministrstva so med drugim zahtevali, da jim za tri leta znižajo davek na dodano vrednost (DDV) s 25 na pet odstotkov ali naj jim vlada pokrije 50 odstotkov prometa, ki so ga imeli decembra lani.

icon-expand Na Hrvaškem je trenutno 21.457 aktivnih okužb. FOTO: Shutterstock

V nedeljo potrdili 1830 okužb, umrlo 74 bolnikov Na Hrvaškem so sicer v preteklih 24 urah ob opravljenih 5027 testih potrdili 1830 okužb z novim koronavirusom. Umrlo je 74 bolnikov s covidom-19, kar je največ doslej v 24 urah, je objavil nacionalni štab civilne zaščite. Ob ponedeljkih je tudi na Hrvaškem število novih okužb praviloma nižje, saj konec tedna opravijo približno polovico manj testov kot ob delovnikih. Največje dnevno število novookuženih na Hrvaškem so tudi danes zabeležili na območju Zagreba, kjer so našteli 405 novih primerov. Medtem so v zagrebških srednjih šolah danes začeli izvajati hitre antigenske teste med dijaki in zaposlenimi, s čimer poskušajo najti okužene, ki nimajo simptomov. Do konca tedna nameravajo opraviti teste v 15 šolah, če bo treba, pa tudi v preostalih več kot 30. V primeru pozitivnega hitrega testa, sledi dodaten PCR test. Slovenski imunolog Andrej Trampuž, ki dela na oddelku berlinske bolnišnice Charite, je za Večernji listocenil, da imata Slovenija in Hrvaška eno največjih incidenc okužb na 100.000 prebivalcev, ker se nista pripravili na drugi val epidemije, potem ko sta se zelo dobro odzvali na prvi val. Trampuž, ki je po navedbah zagrebškega časnika zdravnik v eni najbolj cenjenih nemških bolnišnic, je v pogovoru tudi menil, da po cepljenju prebivalstva verjetno ne bo tretjega vala epidemije. Na Hrvaškem je trenutno 21.457 aktivnih okužb. V bolnišnicah se zdravi 2358 bolnikov s covidom-19, na ventilatorjih je 255 ljudi. Od 25. februarja, ko so zabeležili prvi primer, so potrdili več kot 128.400 okužb z novim koronavirusom. Doslej je zaradi covida-19 skupaj umrlo 1786 bolnikov. Okrevalo je skoraj 105.200 ljudi. V samoizolaciji je več kot 46.800 ljudi. Opravili so skupno skoraj 750.000 testov, je še objavil nacionalni štab civilne zaščite.