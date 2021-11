Za prevzem poštnih pošiljk, razen v poslovalnicah, ni treba več izpolnjevati pogoja PCT

Vlada je sprejela spremembe Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo covid-19. Med izjeme od izpolnjevanje pogoja PCT so vključili vse poštne pošiljke (Pošta Slovenije in paketni distributerji kot DHL, DPD, GLS,….) in prevzem blaga v dostavi. To pomeni, da morajo izvajalci omenjenih storitev izpolnjevati pogoj PCT, za uporabnike oziroma potrošnike pa pri prevzemu blaga in poštnih pošiljk v dostavi ta pogoj ni potreben, razen za prevzem v poštnih poslovalnicah.

Sindikat poštnih delavcev (SPD) se je sicer že v prvi polovici novembra pridružil Sindikatu delavcev prometa in zvez Pošte Slovenije pri opozorilih na težave in stiske, s katerimi so se zaradi dodatnih omejitev in ukrepov ob preverjanju pogoja PCT na terenu soočali poštni delavci. V sindikatu so priznali, da so delavci v praksi odklanjali in kršili odlok vlade, ki od njih zahteva, da bi morali pri vročanju priporočenih in paketnih pošiljk pri strankah preverjati, ali izpolnjujejo PCT-pogoj. To bi namreč bistveno podaljšalo njihov delovni čas, ki se konča, ko opravijo dostavo vseh pošiljk. Sindikat poštnih delavcev je prevzel vso odgovornost za to odločitev, dejali so tudi, da bodo delavcem nudili potrebno pravno zaščito. A kot kaže, to zaradi novih sprememb odloka ne bo potrebno.