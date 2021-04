Za razliko od hišnih živali rejne niso dovzetne za okužbo

Okužbe s covidom-19 ne prizanašajo niti domačim živalim, predvsem hišnim ljubljenčkom. Do sedaj so pri nas tako okužbe potrdili že pri dihurju, mačkah in psu. Imamo pa srečo, da za okužbo niso dovzetne rejne živali, kot so prašiči, govedo in perutnina.

V Sloveniji so na koronavirus do sedaj testirali že mačke, pse, dihurje, kunce in še kaj, je za interni časopis UKC Ljubljana povedal dr. Uroš Krapež, namestnik predstojnika Nacionalnega veterinarskega inštituta na Veterinarski fakulteti. Testiranje je sicer neobvezno in ga lahko opravijo na željo lastnika živali. "Že na začetku pandemije smo ponudili testiranje z metodo PCR za živali, ki izhajajo iz gospodinjstev, v katerih je bila potrjena okužba s SARS-CoV-2. Testiranje je brezplačno, seveda ob predpogoju, da gre za dovzetno žival. Tako smo opravili kar nekaj PCR-preiskav. Poleg tega smo serološko preiskali od 400 do 500 serumov, pretežno mačk," je pojasnil.

icon-expand Hišni ljubljenčki z zaščitno masko FOTO: Dreamstime

Testiranje poteka tako, da klinični veterinarji vzamejo živali bris nosne in ustne votline. "Ker nadzorujemo kakovost vzetega brisa s pomočjo notranjega gena, jih moram pohvaliti, saj je velika večina vzorcev vzeta korektno in primerna za diagnostiko,"je razložil. So pa simptomi okužbe različni od živali do živali, podobno kot pri ljudeh. Minki na danskih farmah tako pogosto niso imeli kliničnih znakov, bolezen je namreč potekala asimptomatsko. Tudi pri psih so znaki pogosto asimptomatski ali pa imajo zelo blago okužbo dihal. Mačke, pa naj gre za domače ali velike, kot so tigri in levi, imajo precej podobne znake kot minki. Prav slednji so poleg dihurjev najbolj raziskani in pri obeh je potek bolezni precej podoben covidu pri ljudeh, torej od asimptomatskega poteka do okužb dihal, ki se redkeje dopolni še s prebavnimi težavami.

Če je žival okužena z dvema koronavirusoma, torej s specifičnim za žival, kar ni tako redko, in s SARS-CoV-2, se dva različna koronavirusa lahko srečata v isti celici, kjer lahko poleg manjših mutacij pride do rekombinacije, kar je pri koronavirusih zelo pogosto. Tako lahko zamenjata dele genov ali kar cele gene, kar lahko vpliva na nastanek bistveno drugačnih različic, kot se zdaj pojavljajo. To je eden od razlogov za radikalne ukrepe ob pojavu okužb pri minkih, ki so jih samo na Danskem pobili več kot deset milijonov. —dr. Uroš Krapež, dr. vet. med.

Če lastniki živali sumijo, da je njihov ljubljenček okužen, se lahko obrnejo na najbližjo veterinarsko ambulanto. Če je žival pozitivna, veterinarji priporočajo omejitev izhoda. Sprehodi naj bodo krajši, samo za opravljanje potrebe, pes naj bo vedno na vrvici, preprečujejo naj stike z drugimi živalmi, pri hišnih mačkah pa naj preprečujejo nenadzorovano prosto gibanje. Kot je pojasnil Krapež, je v eksperimentalnih pogojih okužena mačka okužila neokuženo. Eksperiment je potekal tako, da so imeli v sosednjih kletkah okuženo in neokuženo mačko. Okužena mačka je izločala dovolj virusa, da je okužila neokuženo. "Naravne okužbe med mačkami še niso bile ugotovljene. Pri psih to še ni bilo dokazano. Ravno tako ni bilo opisanih prenosov oziroma okužbe z mačke ali psa na človeka,"je pojasnil. Krapež dodaja, da primeri po vsem svetu kažejo, da se virus lahko prenese na različne vrste živali, kot so tigri, levi, gorile. Pri novem koronavirusu pa imamo veliko srečo, da rejne živali, torej živali, ki se redijo za prehrano ljudi, kot so prašiči, govedo in perutnina, niso dovzetne za okužbo. Če bi bile, bi bila to zelo velika težava za pridelavo hrane in zdravje ljudi.