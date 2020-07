Za razvoj cepiva proti covidu-19 bo EU namenila dodatnih 100 milijonov evrov

Podpora EU je del zaveze, da bo iz programa EU za raziskave in inovacije Obzorje 2020 vložila milijardo evrov za nujno potrebne raziskave in inovacije za razvoj diagnostičnih testov, zdravljenj, cepiv in drugih orodij za preprečevanje širjenja novega koronavirusa, so sporočili iz Bruslja.

"Potrebujemo učinkovita zdravljenja in cepiva, da se odpravi nevarnost koronavirusa," je pozvala evropska komisarka za inovacije in raziskovanje Mariya Gabriel.