Raziskava: Za boljšo zaščito bodisi mešanje cepiv bodisi še tretji odmerek

V novih raziskavah univerze v Oxfordu so strokovnjaki izpostavili, da mešanje odmerkov cepiv proti covidu-19 družbe AstraZeneca in Pfizer krepi imunski odgovor na novi koronavirus. V drugi raziskavi pa so odkrili, da k okrepljenemu imunskemu odzivu pripomore tudi tretji odmerek AstraZenece.

Vodilni profesor pri študiji Matthew Snape z univerze v Oxfordu je poudaril, da štiritedenski razmik med različnima cepivoma sproži močnejši imunski odziv, kot se ga pričakuje za dvojni odmerek cepiva AstraZenece/Oxford. Pri tem so opazili tudi razliko v vrstnem redu odmerkov. Imunski odziv je namreč večji, če je oseba prvič cepljena z AstraZeneco in drugič s Pfizerjem. V obeh primerih pa je odziv večji kot pri dveh odmerkih AstraZenece. "Ti rezultati so nenadomestljiva smernica pri mešanju odmerkov, je pa interval preučenih štirih tednov krajši od intervala osmih do 12 tednov, ki se ga navadno upošteva pri cepljenju z AstraZeneco," je povedal Snape. Kot je pojasnil, daljši presledek med odmerki po navadi sproži boljši odziv, trenutno tako še čakajo na rezultate za 12-tedenski interval pri mešanju obeh cepiv, piše v članku, ki so ga objavili na spletni strani revije Lancet. Dodatno je nova študija cepiva AstraZenece pokazala prednosti tretjega odmerka. Glede na študijo univerze v Oxfordu je tretji odmerek cepiva AstraZeneca po več kot pol leta vodil v krepitev imunskega odziva s povečanim številom protiteles in T-celic. To velja tudi za boj proti novim različicam. Vodja Oxfordove skupine za cepljenje Andrew Pollard je pojasnil, da zaenkrat še ni znano, ali bodo ljudje jeseni rabili obnovitveni odmerek, glede na podatke pa bo učinkovito obstoječe cepivo. Ker trenutno dva odmerka nudita več kot 90-odstotno zaščito pred hospitalizacijo zaradi covida-19, je po oceni Pollarda težko trditi, ali bo tretji odmerek dodal še kak odstotek več. Je pa prepričan, da lahko dodatni odmerki okrepijo zaščito, ki se jo izgubi s časom. Ta sicer nikoli ne pade nazaj na nič, saj si imunski sistem zapomni virus.