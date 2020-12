Več Slovencev bi se cepilo, glavni razlog pa odgovornost do drugih

Tokratna meritev raziskave #Novanormalnost kaže, da je namera cepljenja nekoliko višja kot pred mesecem dni. Anketiranci, ki se nameravajo cepiti, kot razlog za cepljenje najpogosteje izbirajo odgovor, da se jim zdi to odgovorno do drugih (delež teh je v primerjavi z meritvijo pred enim mesecem najbolj narasel in trenutno znaša 57 odstotkov), oziroma si želijo na ta način zmanjšati verjetnost okužbe (42 odstotkov). Slaba tretjina tistih, ki se namerava cepiti, pravi, da bodo to storili, ker ne želijo okužiti družinskega člana, ki spada med rizično skupino, pogosteje izbrani odgovori so tudi, da zato, ker so starejše osebe, da ne želijo obremenjevati zdravstvenega sistem, v primeru, da močneje zbolijo in, zato, ker je tako priporočilo medicinske stroke.

Tisti, ki se ne bodo cepili, pa za svoj razlog najpogosteje navajajo nezaupanje v novo cepivo – 60 odstotkov jih meni, da bi moralo miniti dlje časa, da bi se cepivo izkazalo za varno, 43 odstotkov pa se jih boji stranskih učinkov. Pogosteje anketiranci navajajo tudi, da ne spadajo v rizično skupino, da cepiva na splošno niso varna, da cepljenje nima smisla, ker virus stalno mutira ter zato, ker covid-19 ni nič bolj nevaren od običajne gripe.