Za testiranje na novi koronavirus iz državnega proračuna doslej skoraj 159 milijonov evrov

Za hitre in PCR-teste je iz proračuna doslej šlo skoraj 159 milijonov evrov.

Minister za zdraje Janez Poklukar je v sredo dejal, da z izvajalci testiranj iščejo rešitve glede na to, da zaradi pospešenega širjenja različice omikron ponekod poročajo o povečani obremenitvi vstopnih točk za odvzem brisov za PCR-testiranje.

Zaradi povečanje obremenitve vstopnih točk so bolj obremenjeni tudi laboratoriji, ki brise nato analizirajo. Po ministrovih podatkih so slovenski laboratoriji trenutno skupno zmožni analizirati do 16.000 PCR-testov na dan. Na ministrstvu tudi na tem področju iščejo rešitve za povečanje kapacitet.