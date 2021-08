Za tretji, poživitveni odmerek mRNA cepiva, so se odločili tudi v ZDA

Tretje cepljenje se bo za tiste, ki so prejeli dva odmerka mRNA cepiv podjetij Pfizer in Moderna, začelo čez mesec dni.

"Razpoložljivi podatki jasno kažejo, da se zaščita pred koronavirusno okužbo po prejetih prvih odmerkih sčasoma zmanjšuje," so v izjavi zapisali najvišji zdravstveni uradniki v ZDA. Ugotovili so, da bo za povečanje s cepivom dosežene zaščite in za podaljšanje njene obstojnosti potreben poživitveni odmerek.

"V povezavi s prevladujočo različico delta začenjamo opažati dokaze o zmanjšani zaščiti pred blago in zmerno obliko bolezni," so še dodali.

Pri cepivu J&J odločitve glede poživitvenega odmerka še ni

Cepljenje se bo za tiste, ki so prejeli dva odmerka mRNA cepiv podjetij Pfizer in Moderna, začelo 20. septembra. Prav tako pričakujejo, da bo potreben poživitveni odmerek tudi za tiste, ki so bili cepljeni z vektorskim cepivom proizvajalca Johnson & Johnson, vendar bo potrebno pred dokončno odločitvijo pridobiti več podatkov.

Poživitveni odmerek naj bi naprej prejeli oskrbovanci domov za starejše in zdravstveni delavci, nato bo sledila splošna populacija.

Še v začetku poletja je sicer veljalo, da poživitveni odmerek ne bo potreben, a so se razmere od takrat spremenile. Že prejšnji teden so tako v ZDA odobrili tretji odmerek za imunsko oslabljene osebe.