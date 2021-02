Po obsežnem testiranju se odpira večina trgovin in storitvenih dejavnosti

Vrata lahko odprejo vse prodajalne in servisne delavnice s površino do 400 kvadratnih metrov, ne glede na vrsto blaga.

Vlada je v petek zvečer v luči izboljševanja epidemiološke slike v državi sklenila,da lahko vrata odprejo dodatne trgovine in storitvene dejavnosti, med drugim vse prodajalne in servisne delavnice s površino do 400 kvadratnih metrov, ne glede na vrsto blaga, ter tudi vse servisne delavnice do te velikosti. Odprtje je bilo dovoljeno že v soboto, a le pod pogojem, da lahko trgovci predložijo negativne teste svojih zaposlenih.

Večina trgovin je v soboto še ostala zaprtih, vrata pa bodo po pričakovanjih predsednice TZS Mariče Lah odprle danes. V soboto, nedeljo in praznični ponedeljek je namreč potekalo testiranje zaposlenih. Tega lahko trgovci za svoje zaposlene organizirajo v javnih zdravstvenih domovih, pri koncesionarjih ali določenih zasebnikih.

Predstavniki gospodarstva so sicer minuli četrtek na srečanju na Brdu pri Kranju od predsednika vlade Janeza Janše in gospodarskega ministra Zdravka Počivalškadobili zagotovilo, da bo stroške testiranj zaposlenih pokrila država.