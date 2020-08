Za uporabnike Androida aplikacija #OstaniZdrav že na voljo

Po namestitvi aplikacije in aktivaciji beleženja izpostavljenosti se uporabniški vmesnik lahko obarva zeleno ali rdeče, kar je odvisno od naših stikov. Če smo bili v stiku z okuženo osebo, se bo vmesnik obarval rdeče, v nasprotnem primeru pa zeleno. Stopnja tveganja se posodablja dnevno.

Mobilna aplikacija #OstaniZdrav, ki je namenjena opozarjanju na stike z okuženimi z novim koronavirusom, je za uporabnike androidnih operacijskih sistemov že na voljo. V trgovini Apple aplikacija še ni na voljo, naj pa bi bila do konca avgusta. Točen datum je odvisen od hitrosti pregleda izvorne kode, ki jo mora narediti Apple. Ker pa je Google predčasno zaključil pregled kode, je aplikacija za uporabnike androidov na voljo že pred napovedanim 19. avgustom.

Aplikacija, ki temelji na nemški različici z imenom Corona-Warn-App, ne deluje na sistemu GPS in ne omogoča shranjevanja geolokacijskih podatkov. Ob srečanju z drugim uporabnikom aplikacije pametna telefona samodejno izmenjata naključno šifrirani kodi, ki sporočita le, da sta se dve osebi srečali, za koliko časa in kakšna je bila razdalja med njima. Identiteta uporabnikov ob tem ostane skrita, informacije pa se po 14 dneh izbrišejo.

V primeru, da uporabnik ugotovi, da je okužen, se sam odloči, ali bo to vnesel v aplikacijo ali ne. V primeru, da to stori, Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) potrdi njegovo unikatno kodo, preostali uporabniki pa izvedo, da so bili v stiki z okuženo osebo.