Za varne praznike: kako oblikovati svoj mehurček?

Da bi tudi letos lahko kljub okoliščinam varno izkusili čar in veselje praznikov, je ekipa Covid sledilnika pripravila nekaj priporočil, kako to početi na čim manj tvegan in tem bolj odgovoren način. Kot so poudarili, se omejitve spreminjajo, zato ne morejo zagotoviti, da so/bodo njihovi nasveti vedno skladni s predpisi, so pa po njihovih najboljših močeh in znanjih skladni s spoznanji, kako se virus prenaša in kaj lahko glede tega storimo, da zamejimo njegovo širjenje.

Kot so pojasnili, to pomeni, da se z izbranimi prijatelji in družino pogovorimo in skupaj odločimo, da se bomo pred napovedanim druženjem srečevali samo in izključno znotraj svojega osnovnega kroga ljudi.

Kot pojasnjujejo, je deset dni doba karantene, ki je odrejena v primeru stika z okuženo osebo. V 14 dneh po okužbi s koronavirusom namreč bolezen razvije okoli 90 % ljudi. Povprečna inkubacijska doba je sicer pet dni. Vsak dodaten dan izolacije pred srečanjem z ljudmi iz drugih gospodinjstev je več kot priporočen, svetujejo.

Pogovorimo se z ljudmi, ki jim zaupamo in s katerimi želimo preživeti novoletne praznike, a z njimi ne delimo skupnega gospodinjstva, svetujejo. Čim manj ljudi, tem bolje, poudarjajo. Pri tem je treba upoštevati, da mora biti družabni mehurček zaključen in vključevati le osebe, ki so se vnaprej odločile, da bodo skupaj preživele praznike, zaradi česar se bodo v naslednjih dveh tednih izogibale druženju z različnimi ljudmi.

"Če je mogoče, v tem času opravljajmo delo od doma; če to ni mogoče, na delu dosledno sledimo vsem priporočilom (in še kakšnemu zraven!). Redno prezračevanje zaprtih prostorov, ohranjanje razdalje, izogibanje tesnim stikom in gneči, nošenje maske ves čas, izogibanje skupnim sestankom v zaprtih, slabo prezračenih prostorih, izogibanje skupinskemu malicanju in pitju kave v zaprtih prostorih, redno umivanje rok in predvsem hitra samoosamitev v primeru stika z okuženo osebo ali v primeru izkazovanja simptomov okužbe — vse to močno izboljša možnost, da nismo prenašalci okužbe. Izven dela opravimo zgolj najnujnejše opravke in pri tem sledimo zgornjim priporočilom," je koristne nasvete nanizala ekipa covid sledilnika.

Priporočilo oziroma poziv velja tudi delodajalcem, izpostavljajo in naslavljajo delodajalce, da omogočijo svojim zaposlenim delo od doma in s tem ustvarijo varnejše okolje ter možnost, da si lahko zaposleni oblikujejo svoj družabni mehurček, saj bodo tako tudi pomembno prispevali k omejevanju širjenja okužb tudi v podjetju.

Ostanimo pozorni: kaj so glavni simptomi okužbe?

Kljub vsej previdnosti bodimo ves čas pozorni na simptome morebitne okužbe. Najbolj pogosti simptomi okužbe s koronavirusom so vročina, kašelj, splošna utrujenost in izguba vonja ter okusa. Med manj pogoste spadajo boleče žrelo, glavobol, bolečine v sklepih, prebavne motnje, izpuščaji na koži in spremembe v obarvanosti prstov na rokah in stopalih ter občutljive oči.