Za vikend poostren nadzor policije, v primeru kršitev možno zaostrovanje ukrepov

Izsledke nadzorov v minulih tednih sta na današnji vladni novinarski konferenci predstavila zdravstvena inšpektorica Deana Potza in namestnik generalnega direktorja policijeTomaž Pečjak.

Potza je pojasnila, da se je nabor nadzornikov tik pred koncem leta povečal, saj je razširil seznam inšpekcijskih organov. Ti so med 4. in 10. januarjem opravil 4176 nadzorov, izrekli 19 prekrškovnih sankcij, 452 opozoril po zakonu o prekrških in 104 upravne ukrepe.

Samo zdravstveni inšpektorat je v omenjenem obdobju opravil 1290 nadzorov ter izrekel štiri prekrškovne sankcije, 76 opozoril in tri upravne ukrepe. V gostinstvu je denimo opravil 150 nadzorov in izrekel dve prekrškovni sankciji in 14 opozoril. Na področju drugih storitvenih dejavnosti je opravil 564 nadzorov ter izrekel dve prekrškovni sankciji in 30 opozoril. Na zunanjih površinah so zdravstveni inšpektorji opravili 339 nadzorov in izrekli 33 opozoril.

Še največ nadzorov pa so opravili v storitvenih dejavnostih, kot so frizerski saloni, avtopralnice, servisne delavnice, knjižnice, trafike in pošte. V časovnem okviru, ki zajema tudi praznike, so med drugim naleteli na opravljanje frizerskih storitev v nasprotju z odlokom, saj je bilo v salonu preveč strank. V avtoservisih in avtopralnicah pa nekatere pisarne še niso opremljene z zaščitnimi stekli. Zaznali so tudi več kršitev glede zbiranja v bližini lokalov.

Niso pa inšpektorji zaznali nepravilnosti pri izvajanju verskih aktivnosti v cerkvah, ugotovili so, da so duhovniki zelo dobro seznanjeni s predpisanimi ukrepi.

So pa inšpektorji med prazniki in po njih ugotovili več nepravilnosti na smučiščih, odmeven je bil predvsem primer Krvavca, kjer so inšpektorji zaradi neupoštevanja prepovedi obratovanja zapečatili žičniške naprave. Na splošno pa inšpektorji še vedno pogosto izrekajo opozorila zaradi nepravilnega nošenja maske in zaradi neupoštevanja predpisane medsebojne razdalje.

Tako Potza kot namestnik generalnega direktorja policije Pečjak sta napovedala poostren nadzor nad spoštovanjem veljavnih odlokov ob koncu tedna.