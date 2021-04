Za višji dodatek pri delu s covidnimi bolniki poleg predlagateljev še nepovezani

Poleg tega predlog predvideva, da bi dijaki in študenti, ki opravljajo praktično izobraževanje oz. občasno ali začasno delo dijakov in študentov s temi bolniki, prejeli dodatek v višini 65 odstotkov urne postavke njihovega osnovnega plačila in dodatni turistični bon. Predlagatelji finančne posledice predloga ocenjujejo na 26,1 milijona evrov.

Podporo predlogu, o katerem bodo glasovali danes, so napovedali predlagatelji in v poslanski skupini nepovezanih poslancev, v SDS, NSi in SMC ga ne podpirajo, v DeSUS pa bodo odločali po svoji vesti. Po predlogu bi zaposleni v zdravstvu in socialnovarstvenih zavodih, ki delajo s covidnimi bolniki, dobili tudi enkratno vplačilo izredne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Prav tako predlagajo, da bi ti zaposleni dobili turistični bon v višini 200 evrov, ki bi ga lahko izkoristili do konca leta.

Vlada ne podpira predloga, ker meni, da je veljavna ureditev ustrezna. Za delo v rizičnih razmerah je po kolektivni pogodbi za javni sektor predviden 65-odstotni dodatek, za delo v času epidemije covida-19 po protikoronski zakonodaji pa 30-odstotni dodatek, je povedala državna sekretarka na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Mateja Ribič.

Z vlado so se v predstavitvi stališč poslanskih skupin strinjali v SDS, NSi in SMC. Aktualna vlada je na področju dodatkov uvedla veliko ukrepov in rešitev, so poudarili v SMC in NSi. V SDS pa so spomnili, da so še pred epidemijo opozarjali, da tako v zdravstvu kot socialnovarstvenih ustanovah kronično primanjkuje osebja, kar se je jasno pokazalo med samo epidemijo. Po besedah poslanke SDS Eve Irglse zdaj vidi, kakšna politika se je vodila v zadnjih desetih letih, kar pa želi aktualna vlada izboljšati.

Do predloga so kritični tudi v SNS. S takimi predlogi predlagatelji namerno dajejo prednost samo določeni skupini zaposlenih v javnem sektorju, je menil Jani Ivanuša.

V poslanskih skupinah, ki so predlagale novelo, medtem z aktualnim nagrajevanjem tistih, ki dejansko delajo s covidnimi bolniki, niso zadovoljni. Po navedbah LMŠ so tisti, ki so "v prvih bojnih vrstah", na robu izgorelosti, samo zahvale pa niso dovolj." Javni zdravstveni in javni skrbstveni sistem sta zaradi epidemije na kolenih, saj že eno leto delajo v zaostrenih pogojih, številni pa delajo za minimalno plačo ali celo za manj, je dejal poslanec Levice Miha Kordiš. Marko Koprivc iz SD je izpostavil tudi, da se v zadnjem času izplačujejo veliki dodatki po kolektivni pogodbi za javni sektor. Vlada naj zato po njegovih besedah prepreči izplačila neupravičenih dodatkov.

Po mnenju SAB pa je poleg obravnavanega predloga novele nujna še sistemska rešitev, po kateri se bodo dodatki izplačevali v nominalnem znesku, ne pa v odstotku od osnovne plače kot zdaj.

Predlog novele po besedah Jurija Lepa podpirajo tudi v poslanski skupini nepovezanih poslancev.

V DeSUS se po besedah Branka Simonoviča strinjajo, da so tisti, ki delajo s covidnimi bolniki, ustrezno nagrajeni. Vse več pa je tistih, ki prejemajo visoke zneske, čeprav ne delajo s temi bolniki, je izpostavil. Pridružujejo se pozivu fiskalnega sveta k bolj usmerjenemu izplačilu dodatkov.